Notas Mundo EUA responsabiliza Rússia por morte de soldados turcos na Síria

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Os Estados Unidos acusaram a Rússia pela primeira vez nesta terça-feira de ser responsável pela morte de dezenas de soldados turcos na Síria. Trinta e quatro militares turcos morreram no mês passado em um bombardeio na província síria de Idlib, no noroeste do país. Ancara, que apoia os rebeldes sírios naquela região, acusou o regime de Damasco desse ataque.

