Notas Mundo Venezuela pediu ao FMI US$ 5 bi para conter coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) uma ajuda de US$ 5 bilhões para lidar com o novo coronavírus, segundo uma carta à diretora-gerente do organismo, Kristalina Georgieva, divulgada nesta terça-feira. Essa ajuda solicitada por Maduro ao FMI é a primeira feita pela Venezuela desde 2001.

