Mundo Europa adota novas restrições para conter segunda onda de coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A epidemia de Covid-19 matou pelo menos 1,2 milhão de pessoas em todo o mundo Foto: Reprodução A epidemia de Covid-19 matou pelo menos 1,2 milhão de pessoas em todo o mundo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Confinamentos gerais na França ou Inglaterra, parciais como em Portugal, toques de recolher noturnos como na Itália: um após o outro, os países europeus anunciam novas restrições diante de um vírus que continua se propagando.

A epidemia de Covid-19 matou pelo menos 1,2 milhão de pessoas em todo o mundo. Os Estados Unidos, que aguardam ansiosamente os resultados da eleição presidencial, contabilizam o maior número de mortes (mais de 231.000).

Mas a Europa é a região onde o vírus avança mais rápido: foram identificados mais de 11 milhões de casos, metade deles divididos entre a Rússia, que nesta quarta-feira (04) registrou novos recordes de contaminações e mortes, França, Espanha e Reino Unido.

Na Itália, ainda traumatizada pela primeira onda de primavera (hemisfério norte), o chefe de Governo, Giuseppe Conte, assinou um decreto durante a noite estabelecendo um toque de recolher em todo o território nacional a partir de quinta-feira. Circular entre 22h e 5h até 3 de dezembro será proibido.

As escolas de ensino médio serão fechadas e os shoppings também terão que interromper as atividades durante o fim de semana. As 20 regiões da Itália serão divididas em zonas verde, laranja e vermelha, dependendo da gravidade da situação epidemiológica, e nas quais medidas mais ou menos restritivas serão aplicadas.

Primeiro país afetado na Europa pela epidemia de Covid-19 em fevereiro, a Itália registrou mais de 39.000 mortes em mais de 750.000 casos.

Pubs ingleses desolados

Depois da França, onde o número de mortes ligadas à Covid-19 continua a aumentar, com 430 óbitos em 24 horas anunciadas na noite de terça-feira (03), Alemanha, Bélgica e Reino Unido se preparam para se confinar na quinta-feira.

Já em dificuldades por meses de pandemia, os pubs ingleses, epicentro da vida social, servem nesta quarta-feira suas últimas canecas com desolação, antes de pelo menos um mês de confinamento. No movimentado bairro londrino de Soho, Joe Curran, proprietário do pub The Queen’s Head, se pergunta o que acontecerá com seu negócio.

“Vamos pagar por isso por anos. Esse fechamento vai nos custar milhares (de libras) a mais”, lamentou, em entrevista à AFP. “Quando você está preso a um fio, precisa pensar seriamente no que isso acarreta”.

Até 2 de dezembro, lojas não essenciais na Inglaterra terão que fechar, enquanto restaurantes, pubs e cafés só poderão fazer entregas ou servir para viagem. No entanto, as escolas permanecerão abertas no país mais enlutado da Europa, com quase 47.000 mortos.

Em Portugal, a maior parte do país entrou em novo confinamento nesta quarta-feira, mais leve que o da primavera, mas o governo poderá em breve tomar medidas mais severas.

O reconfinamento afeta 70% de uma população de quase 10 milhões de habitantes e permanecerá em vigor por pelo menos duas semanas. O teletrabalho passou a ser obrigatório, mas as escolas continuam abertas, assim como as lojas e restaurantes, que devem, no entanto, fechar as portas mais cedo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo