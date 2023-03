Futebol Liga da Europa: veja os confrontos das quartas de final

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os confrontos das quartas de final estão marcados para os dias 13 e 20 de abril. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além do sorteio da Champions League que pôs frente a frente Bayern de Munique e Manchester City, a Uefa também definiu os confrontos das quartas de final da Europa League. A competição, que se equivale a Sul-Americana aqui na América do Sul, possui alguns times tradicionais do futebol europeu nesta fase, como Manchester United e Juventus.

O time treinado pelo holandês Erik ten Hag, que ganhou a Europa League em 2016/17, não terá vida fácil e vai enfrentar o Sevilla, de Jorge Sampaoli, que é o maior vencedor do torneio com seis títulos. A tricampeã Juventus encara o Sporting, que eliminou o atual líder da Premier League nas oitavas de final e nunca ganhou a competição europeia.

Bayer Leverkusen e Feyernoord também já foram campeões da competição continental e vão disputar uma vaga na semifinal deste ano contra Union St Gilloise e Roma, respectivamente, times que nunca levantaram a taça. Os italianos chegaram perto em 1990/91, mas perderam a final para a Inter de Milão.

Quartas de final

Manchester United x Sevilla.

Juventus x Sporting.

Roma x Feyenoord.

Bayer Leverkusen x Union Saint Gilloise.

Semifinais

Manchester United ou Sevilla x Juventus ou Sporting.

Roma ou Feyenoord x Bayer Leverkusen ou Union St Gilloise.

Os confrontos das quartas de final estão marcados para os dias 13 e 20 de abril. Já a semifinal será realizada em 11 e 18 de maio, com decisão do torneio no dia 31 de maio na Puskás Arena, em Budapeste, capital da Hungria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/europa-league-veja-os-confrontos-das-quartas-de-final-da-competicao/

Liga da Europa: veja os confrontos das quartas de final