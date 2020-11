Mundo Europa prevê início de vacinação contra o coronavírus no começo de 2021

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Essa vacina é uma das mais de 40 que estão em diferentes fases de desenvolvimento no mundo Foto: Reprodução Essa vacina é uma das mais de 40 que estão em diferentes fases de desenvolvimento no mundo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A UE (União Europeia) começará a fornecer as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 no primeiro trimestre de 2021, segundo as previsões mais otimistas, traçando um horizonte de esperança depois que a pandemia voltou a bater recordes naquela região.

A situação na Europa é “muito preocupante e todos os nossos indicadores seguem uma direção ruim”, advertiu hoje a diretora do ECDC (Centro Europeu de Controle de Doenças), Andrea Ammon, nesta quarta-feira (11).

Questionada sobre a data de início da vacinação no continente, ela disse que, “sendo otimista, no primeiro trimestre de 2021”. O mundo se agarra à ideia da chegada a médio prazo de uma vacina eficaz, após o anúncio feito pelos laboratórios Pfizer e BioNTech de que sua futura vacina já apresenta 90% de eficácia. A Comissão Europeia anunciou que acertou com os dois laboratórios a compra de cerca de 300 milhões de doses.

Essa vacina é uma das mais de 40 que estão em diferentes fases de desenvolvimento no mundo. O fabricante da vacina russa Sputnik V garantiu que o imunizante possui eficácia de 92% e prometeu que os dados que sustentam esta afirmação serão publicados em breve “em uma das principais revistas médicas do mundo”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo