Europa supera 25 milhões de casos em um Natal ofuscado pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

A Europa, que em meados de dezembro foi a primeira região a superar o meio milhão de mortes, é a mais afetada do mundo em número de contágios

A Europa superou nesta sexta-feira (25) a marca trágica de 25 milhões de casos de coronavírus, em uma pandemia que ofuscou o Natal em todo o mundo, enquanto vários países latino-americanos lançaram suas campanhas de vacinação.

A Europa, que em meados de dezembro foi a primeira região a superar o meio milhão de mortes, é a mais afetada do mundo em número de contágios, segundo contagem da AFP baseada em fontes oficiais.

No total, a Covid-19 matou mais de 1,7 milhão de pessoas em todo o mundo e os contágios passaram de 79 milhões. Em sua tradicional mensagem de Natal, o papa Francisco insistiu na “necessidade de fraternidade” neste momento da história, “marcado pela crise ecológica e pelos graves desequilíbrios econômicos e sociais, agravados pela pandemia do coronavírus”.

O pontífice argentino também dirigiu algumas palavras às famílias “que não podem se reunir, assim como as que se veem obrigadas a ficar em casa”, neste insólito Natal, no qual muitas pessoas não puderam estar com seus entes queridos, devido às restrições provocadas pela pandemia.

O diretor da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, falou precisamente destes sacrifícios neste “ano terrível”: “Temos visto os sacrifícios que tanta gente faz para proteger e preservar a vida. Não devemos desperdiçar estes sacrifícios”, disse.

“Mas temos esperança: as vacinas oferecem a solução para sair por fim desta tragédia. Mas será preciso tempo para que todo o planeta esteja vacinado”, afirmou em uma mensagem natalina por vídeo.

“A saúde da humanidade”

Neste sentido, o papa Francisco fez um apelo para que “as vacinas sejam para todos, especialmente para os mais vulneráveis”. “As leis do mercado e as patentes” não devem estar acima da “saúde da humanidade”, disse em seu discurso de Natal.

Segundo a OMS, 61 vacinas iniciaram testes em seres humanos, das quais 16 estão em fase final. E 172 estão sendo desenvolvidas em laboratórias de todo o mundo. O Reino Unido, onde foi detectada uma nova cepa de SARS-CoV-2, é o país onde a epidemia mais se acelera.

Um estudo divulgado nesta quinta pela internet e ainda não confirmado por nenhuma revista científica sustentou que esta nova variante “poderia ser entre 50% e 74% mais contagiosa” do que as cepas em circulação até agora.

