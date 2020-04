Celebridades Evaristo e Padre Fábio de Melo se enfrentam em live por uma boa causa

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Evaristo Costa e Padre Fábio de Melo se provocam nas redes sociais. Foto: Reprodução Evaristo Costa e Padre Fábio de Melo se provocam nas redes sociais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A troca de indiretas nos perfis do Instagram do jornalista Evaristo Costa e do padre Fábio de Melo agora têm um objetivo maior: arrecadar doações para o GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) do Vale do Paraíba. “A Live do século” será transmitida no dia 25 de abril, às 18h.

“Cara a cara pela primeira vez. E por uma boa causa”, diz a legenda da postagem sobre a transmissão da dupla que é a “Maior Rivalidade do Brasil”.

“Agora vão colocar tudo em pratos limpos! Eu vou assistir e ser testemunha da história!!”, comentou Cid Moreira. Para quem não sabe, os dois amigos fazem comentários ácidos para divertir os seguidores no Instagram e Twitter desde 2019.

Juntos, a dupla soma mais de 26 milhões de seguidores só no Instagram e esperam arrecadar fundos para que a GACC continue a atender mais de 500 crianças em todas as fases do tratamento contra o câncer.

Sobre a GACC

Desde 1996, o grupo mantém um complexo hospitalar planejado para atender jovens e crianças com câncer, entre 0 a 19 anos. Os valores arrecadados permitem que o Hospital receba todos os casos encaminhados para diagnóstico e início imediato de tratamento sem fila de espera. O tratamento integral também é oferecido sem custo nenhum aos pacientes.

A partir de R$30, é possível fazer doações no próprio site da GAAC.

