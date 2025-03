Acontece Evento que acontece entre os dias 26 e 27 de março, em Porto Alegre, promete movimentar setor renovável

O Fórum Regional de Geração Distribuída (GD), realizado pelo Grupo FRG Mídias & Eventos, chega à sua 27ª edição como o maior evento de Geração Distribuída da América Latina e acontece de 26 a 28 de março, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre (RS). Nesta edição, o evento integra o 7º Energy Storage Brasil, promovendo debates sobre energia sustentável, armazenamento de energia e inovação tecnológica.

Para incentivar ainda mais a participação, as primeiras 15 inscrições realizadas no evento serão gratuitas, reforçando o compromisso de democratizar o acesso às discussões sobre a transição energética e sustentabilidade.

“O Fórum GD Sul volta à sua origem, o primeiro Fórum GD foi realizado em Porto Alegre em 2018, então já foram 6 anos desse que se tornou o mais importante e tradicional de todo o calendário do setor elétrico brasileiro, focado na geração distribuída, em especial, na micro e minigeração”, pontua Tiago Fraga, CEO do Grupo FRG.

O evento reúne profissionais e empresas de diversas partes do mundo, especialistas e líderes do setor, principais players e representantes da academia para discutir os desafios e as oportunidades no campo da energia solar fotovoltaica e geração distribuída com fontes renováveis. O espaço também proporciona interação com líderes e troca de insights valiosos, promovendo networking e a construção de parcerias estratégicas.

Segundo Fraga, embora mantendo o tradicionalismo, o Fórum segue aberto às oportunidades que estão por vir e novos contextos como, por exemplo, armazenamento de energia, oportunidades no mercado livre, “e outras tendências que o Grupo FRG sempre busca abordar, junto dos principais parceiros, geralmente governos, entidades, associações, players e atores que nos apoiam”.

“Importante falar também das empresas que fazem acontecer, da parte de fabricação, distribuição, fornecimento de módulos, inversores, utensílios, cabos, conectores, enfim, todos sempre conosco de Norte a Sul do país fazendo história”, pontua.

De acordo com Fraga, Porto Alegre se tornará a capital brasileira da Geração Distribuída no mês de março, recebendo o primeiro Fórum GD do ano, “nossa expectativa é a melhor possível. Queremos reunir integradores, distribuidores, fabricantes, toda a cadeia produtiva do setor GD onde possamos ver e enxergar todos os desafios, gargalos e oportunidades e com todas essas ilustres figuras temos a certeza de que sairão bons negócios, alternativas, parcerias bi-laterais e o evento seguirá cumprindo seu papel para uma transição limpa e renovável, focando sempre na sustentabilidade”, finaliza.

