Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

A iniciativa leva serviços do Estado às praias, lagoas e balneários gaúchos durante a temporada de veraneio. Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

A Operação Verão Total 2024-2025 encerra mais uma edição com resultados positivos em segurança, mobilidade, bem-estar e turismo. De dezembro de 2024 a março de 2025, comparando os períodos de 20/12/2023 a 04/03/2024 (23/24) e 20/12/2024 a 05/03/2025 (24/25), apresentou redução em todos os indicadores.

Destaque para queda a roubos a estabelecimentos comerciais de 366 para 246 (-31%), e os roubos a pedestres diminuíram de 366 para 246 (-33%). Os casos de estelionato também apresentaram queda, passando de 1.831 para 1.453 (-21%), e os roubos a residências diminuíram de 27 para 20 (-26%). Houve também diminuição no número de roubos de veículos de 27 para 26 (-4%) e uma redução no número de vítimas fatais, passando de 47 para 46, um decréscimo de 2%.

A iniciativa do governo do Rio Grande do Sul leva serviços do Estado às praias, lagoas e balneários gaúchos durante a temporada de veraneio.

Durante a Operação Verão, o Corpo de Bombeiros Militar realizou 904 salvamentos, 541.558 ações preventivas, registrou 105.140 lesões por água-viva, encontrou 1.459 pessoas e instalou 52 guaritas com acessibilidade. Já o Projeto Guarda-vidas Mirim, voltado ao público infantil de 6 a 12 anos, levou dicas importantes sobre educação preventiva, condutas e cuidados na beira da praia. No total, 2.306 crianças foram atendidas em 54 edições no Litoral Norte e 43 no Litoral Sul, entre 21 de dezembro de 2024 e 9 de março de 2025.

Além do reforço na segurança, a Operação Verão Total deste ano ofereceu uma série de serviços integrados, ampliando seu alcance e impacto. A Rede Praia Acessível, iniciativa realizada pela Faders, por exemplo, garantiu o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida às praias do RS.

O programa dobrou o número de guaritas acessíveis, de 21 em 2024 para 53 em 2025, localizadas em 26 municípios. Até 5 de março de 2025, foram registrados 807 banhos assistidos, um aumento significativo em relação aos 608 atendimentos de 2024. Além disso, o programa investiu em capacitação de profissionais e na manutenção dos equipamentos.

