Rio Grande do Sul Evento beneficente “Heróis do Resgate” homenageia linha de frente dos resgates em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

O evento contará com um leilão de obras de arte e peças simbólicas com valor 100% revertido aos desalojados. Foto: Guilherme Silveira Foto: Guilherme Silveira

Há dois meses o Rio Grande do Sul vive uma rotina atípica. Após a enchente histórica de maio, o estado está retomando aos poucos suas atividades, algo que só é possível devido à mobilização de gaúchos e voluntários, tanto no momento dos resgates quanto agora no período de reconstrução. Sob esse viés, o grupo de empreendedores gaúchos compostos por Laênio Júnior, Vanúcia Correa, Viviane Feller e Yulla Pereira resolveu promover um evento beneficente em prol daqueles que ainda não conseguiram voltar à vida normal.

O grupo realizará o jantar solidário “Heróis dos Resgates” nesta quinta-feira (18), às 20h, na Casa Vetro, em Porto Alegre. O jantar é uma forma de homenagem àqueles que atuaram na linha de frente dos resgates na capital, com objetivo também de angariar fundos essenciais para as famílias afetadas pelas enchentes em Porto Alegre.

Na ocasião, serão homenageadas 30 instituições que foram decisivas neste momento tão crítico para o Rio Grande do Sul. Entre elas está a Rede Pampa de Comunicação, a qual se destaca pela completa cobertura jornalística realizada durante a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, com informações em tempo real e programas dedicados exclusivamente ao repasse de informações sobre as enchentes.

Vanúcia Correa, uma das idealizadoras do evento, comenta sobre a escolha dos homenageados e ressalta a importância de reconhecer todas as ações realizadas durante esse delicado período. “Esses são alguns de tantos que devem ser homenageados pelo trabalho prestado nesse período. Tivemos o cuidado de analisar cada um deles como parte de representação de algo maior.”, afirma Vanúcia.

O evento contará com um leilão de obras de arte e peças simbólicas de grandes nomes nacionais e internacionais e de pranchas dos campeões mundiais de surfe Carlos Burle e Lucas Chumbo, com valor angariado destinado totalmente aos desalojados.

Mais informações e ingressos, no valor de R$ 260 por pessoa, podem ser adquiridos aqui.

2024-07-15