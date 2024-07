Política Bolsonaro diz que ex-governador do Rio de Janeiro propôs resolver caso da rachadinha em troca de uma vaga no Supremo

15 de julho de 2024

O áudio foi tornado público nesta segunda por decisão do ministro Alexandre Moraes. Foto: Divulgação O áudio foi tornado público nesta segunda por decisão do ministro Alexandre Moraes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse em reunião com advogadas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, que em 2019, o então governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PMB), propôs “resolver” o caso das investigações de rachadinha do filho em troca de uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF). O áudio foi tornado público nessa segunda-feira (15), por decisão do ministro do caso, Alexandre Moraes.

“O ano passado [2019], no meio do ano, encontrei com o [Wilson] Witzel, não tive notícia [inaudível] bem pequenininho o problema. Ele falou, resolve o caso do Flávio. Me dá uma vaga no Supremo”, o trecho está na decupagem da Polícia Federal sobre uma reunião que definia estratégias de defesa para o filho do ex-presidente.

O caso citado por Bolsonaro era o das rachadinhas – prática em que funcionários nomeados no gabinete devolvem parte dos salários ao parlamentar. Essa investigação contra Flávio era o tema da reunião com as advogadas do senador, Juliana Bierrenbach e Luciana Pires, o então chefe da Abin, Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.

Após a fala de Bolsonaro, a advogada Bierrenbach questiona: “quem falou isso?” e Bolsonaro reafirma: “O Witzel, né”. A outra advogada, Luciana Pires, disse que “ele tem a Polícia Civil na mão”. Em seguida, Heleno e Bolsonaro dizem: “sede de poder”.

O áudio, segundo a Polícia Federal (PF), foi gravado por Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal e pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. A reunião aconteceu no dia 25 de agosto de 2020. A agenda oficial de Bolsonaro não registrou essa reunião. Os investigadores indicam que o áudio é uma prova da participação de Bolsonaro no esquema criminoso.

A gravação da reunião foi encontrada durante investigações do caso conhecido como “Abin Paralela”. Segundo a PF, foi montada uma estrutura no governo Bolsonaro para investigar ilegalmente adversários políticos. Bolsonaro e Ramagem negam irregularidades e o cometimento de crimes.

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas na semana passada, durante desdobramentos da investigação sobre o uso irregular da Abin. Em novembro de 2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou provas do caso sobre enriquecimento ilícito de Flávio. A investigação aponta que os crimes de desvio de dinheiro teriam acontecido quando ele era deputado estadual. O senador nega irregularidades e crimes.

Outro Lado

O ex-governador Wilson Witzel informou em posicionamento na rede social X (antigo Twitter), que “jamais” ofereceu qualquer tipo de auxílio durante seu governo e que no seu governo a Polícia Civil e militar sempre “tiveram total independência e os poderes foram respeitados”.

“O Presidente Jair Bolsonaro deve ter se confundido e não foi a primeira vez que mencionou conversas que nunca tivemos, seja por confusão mental, diante de suas inúmeras preocupações, seja por acreditar que eu faria, a nível local, o que hoje se está verificando que foi feito com a Abin e Policia Federal. No meu governo a Polícia Civil e militar sempre tiveram total independência e os poderes foram respeitados. A história e tudo o que aconteceu comigo comprovam isso”, escreveu Witzel.

