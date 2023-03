Rio Grande do Sul Evento detalha projetos de lei que estão em pauta na Fecomércio para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atividade tem participação confirmada de empresários e parlamentares gaúchos. (Foto: Divulgação/Fecomércio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Projetos de lei que estão na pauta da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) serão apresentados nesta segunda-feira (20) a empresários, representantes de sindicatos e profissionais de imprensa no encontro “Agenda Legislativa 2023”. O evento está marcado para o meio-dia na sede da entidade, em Porto Alegre.

O encontro – virtual e presencial – inclui conversas com deputados estaduais e federais gaúchos, além da atualização de temas por meio da plataforma “Representa+”, lançada em 2022 e como foco na divulgação de iniciativas parlamentares para o setor. Mais detalhes podem ser obtidos por meio de página específica no site fecomercio-rs.org.br.

Com perfil colaborativo, a ferramenta on-line permite a participação dos empresários, que podem consultar informações, registrar opiniões e atribuir graus de prioridade à atuação da Federação nos projetos de lei que em tramitação na Assembleia Legislativa e Congresso Nacional.

Antes do encontro, a sede da entidade – no bairro Anchieta, Zona Norte – sediará o evento com debates sobre tendências abordadas pelo “NRF”, realizado em Nova York (EUA) e maior evento de varejo do mundo. Coordenador regional de Varejo do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fabiano Zortéa falará sobre jornada do consumidor, experiências de consumo na loja física e revenda.

Impressões

Dentre as presenças já confirmadas está a do empresário Carlos Frederico Schmaedecke, dono de empresa do segmento têxtil e diretor do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas) da capital gaúcha. Ele espera conhecer melhor, a partir dos debates, alguns assuntos de seu interesse – reforma tributária, equilíbrio tributário entre os produtos nacionais e importados e o combate ao comércio informal.

“Individualmente, os empresários não têm muito poder”, ressalta. “A influência maior se dá no âmbito de entidades representativas e, à medida que acompanhamos o andamento da agenda legislativa, podemos sugerir que as instituições façam intervenções no sentido de aprimorar a lei em debate.”

Dar voz ao setor é uma das principais vantagens desse tipo de iniciativa, de acordo com o vice-presidente da Fecomércio-RS, José Rosa, que também comanda o Sindilojas de Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre):

“Isso aproxima ainda mais os empresários da Federação, ao fazer com que se sintam ainda mais ouvidos e atuantes. Também amplia a transparência da entidade, que ainda fortalece seu papel de defesa, instrução e esclarecimento.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/evento-detalha-projetos-de-lei-que-estao-em-pauta-na-fecomercio-para-o-rio-grande-do-sul/

Evento detalha projetos de lei que estão em pauta na Fecomércio para o Rio Grande do Sul