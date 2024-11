Dicas de O Sul Evento em Porto Alegre discute os desafios da liderança corporativa em meio a tempos de crise

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Além das palestras, o evento contará com apresentações artísticas Foto: Freepik

Cidades debaixo d’água, pontes destruídas, plantações perdidas. Os desastres decorrentes das mudanças climáticas já fizeram o Brasil perder R$ 485 bilhões em 11 anos, segundo o governo federal. Em meio a isso, o mundo todo passou ainda por uma pandemia. Porém, são eventos catastróficos como esses que impactam diretamente a vida das pessoas e apontam para a necessidade de um olhar mais humano de todos, e as organizações são parte desse contexto.

O momento crítico atual nos mostra que é preciso ter habilidades pessoais e profissionais que vão além da inteligência racional e que não constam nas formações acadêmicas: empatia, acolhimento, sensibilidade e olhar humanizado. Para debater este tema, a Sonata Brasil e a filial regional do Capitalismo Consciente no Rio Grande do Sul promovem o evento CHAMA – Um Chamado Para a Liderança Consciente, nesta quinta-feira (7), no Teatro da Ospa, em Porto Alegre.

“Nosso grande objetivo é proporcionar um espaço de reflexão, acolhimento e fortalecimento das lideranças gaúchas para a jornada heroica que todos estão empreendendo após as enchentes que o Estado enfrentou neste ano. Estamos todos construindo novos modelos de gestão diante do que vivemos e apoiar emocionalmente as lideranças é fundamental para a reconstrução do estado do RS”, afirma Soraia Schutel, cofundadora da Sonata Brasil.

O principal objetivo do evento é discutir o papel das lideranças conscientes no renascimento pós-crise. O período exige a construção de novos modelos de gestão, que integram abordagens para guiar pessoas e organizações em uma era de mudanças climáticas cada vez mais intensas. No palco, haverá dois importantes nomes que fazem parte desse movimento: Nilima Bhat e Bernardo Toro, líderes internacionais e de grande propriedade quando o assunto é liderança consciente.

Além das palestras, o evento também contará com apresentações artísticas e culturais, como a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, Luiza Barbosa, finalista do The Voice Kids 2019, e Triopacito. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet.

Serviço

O que: Evento CHAMA

Quando: , das 19h às 22h

Onde: Teatro Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre)

Ingressos: podem ser adquiridos pelo site do evento. Valor: R$ 248 (segundo lote)

