Mundo Putin não planeja parabenizar Trump pela vitória nos Estados Unidos, diz porta-voz do Kremlin

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Porta-voz afirmou que é "praticamente impossível" que as relações entre os dois países "piorem ainda mais". Na foto, o presidente Vladimir Putin. (Foto: Reprodução de TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não tem planos de parabenizar o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

“Não vamos esquecer que estamos falando de um país hostil que está direta e indiretamente envolvido na guerra contra nosso Estado”, afirmou Peskov.

O porta-voz do Kremlin declarou que a Rússia está monitorando cuidadosamente as informações sobre as eleições nos EUA e é improvável que faça uma avaliação oficial até ver “palavras e ações concretas”.

Quando perguntado se Trump poderia ficar ofendido pela falta de parabéns de Putin, o porta-voz do Kremlin acrescentou: “É praticamente impossível que as relações piorem ainda mais. As relações estão atualmente em seu ponto histórico mais baixo”.

2024-11-06