Evento nacional chega a Porto Alegre para incentivar comunidades e coletivos culturais

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Urbeck´s Porto Alegre tem entrada gratuita em bar do 4º Distrito Foto: Divulgação/Grupo Austral Foto: Divulgação/Grupo Austral

Com a mensagem “O Amargo Desperta”, a marca de cerveja Beck´s lança o “Urbeck’s”, um circuito que percorre diferentes capitais do Brasil, buscando despertar lugares para promover a troca cultural entre as cenas de música, arte, cultura, performance e tecnologia, de modo a incentivar os coletivos e unir as diferentes comunidades.

Em Porto Alegre, o evento chega na sua primeira edição sábado, 9/7, no bar Agulha e tem entrada gratuita, mediante inscrição via Sympla. A escolha do Agulha, no bairro São Geraldo, não foi por acaso: o lugar abrigou um antigo paiol na cidade e hoje se consagra como um dos principais pontos da cena boêmia e cultural da região. Atrações como Deekaps, DJs Fritzoo e Barsotti, além de performances de Tsunami Gilian e Laura Sancos estão confirmados.

Outro atrativo é o fato da primeira edição do evento acontecer no 4º Distrito, um lugar que mostra como as cidades se movimentam e se transformam constantemente. “Essa é uma região histórica, que já foi o centro da atividade social e industrial da capital gaúcha, e vem despertando novos interesses, o que tem tudo a ver com a Urbeck’s”, justifica Luísa Eisenbach, Gerente de Marketing Regional, pela escolha da festa na região.

Ação despertou curiosidade

Quem acompanha a Beck´s sabe que ela não chegaria a Porto Alegre exclusivamente para protagonizar uma festa. Ao melhor estilo “esquenta”, a marca surpreendeu os gaúchos dias atrás, levando em cronômetros espalhados pela cidade a mensagem “O Amargo Desperta”, acompanhados de uma contagem regressiva.

Foram pelo menos 123 contadores espalhados por mais de 20 bairros da capital. Assim que o relógio dos cronômetros zeraram, brindes e rodadas de Beck’s foram oferecidos pela marca nos principais bares parceiros.

“Estar ao lado dos porto-alegrenses representa muito para nós, pois os gaúchos são atuantes em movimentos que mesclam cultura e cidade. Por isso, queremos compartilhar momentos e fazer parte deles, agitando a cena urbana da capital”, explica Luísa.

Serviço

Urbeck’s Porto Alegre

Data: 9 de julho

Horário: das 16h às 00h

Local: Agulha (R. Conselheiro Camargo, 300 – São Geraldo, Porto Alegre)

Entrada gratuita mediante confirmação pelo link: https://www.sympla.com.br/produtor/urbecks

