Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Atividades serão realizadas no Largo do Baronda, com entrada franca. (Foto: Bernardo Zamperetti/Divulgação)

Uma série de atividades culturais comemora, nesta quarta-feira (12), o aniversário de 41 anos de emancipação administrativa de Capão da Canoa (Litoral Norte), antes pertencente ao município de Osório. A prefeitura preparou uma programação especial no Largo do Baronda, junto à orla, incluindo shows de músicos gaúchos, além de duas sessões de circo.

Também haverá brinquedos infláveis para a criançada, além da distribuição de pipoca e algodão-doce. Todas as atrações são gratuitas. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com organização do Serviço Social do Comércio no Rio Grande do Sul (Sesc-RS). Confira, a seguir, as atrações artísticas.

– 15h: Circo Mariotti (primeira sessão).

– 17h: Circo Mariotti (segunda sessão).

– 19h: Serginho Moah.

– 21h: Anderson & Matheus às 21h.

Rodeio Crioulo

Já nesta quinta-feira (13), começa o 24º Rodeio Crioulo de Capão da Canoa. O evento tradicionalista prosseguirá até o domingo (16), no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) João Sobrinho. Em destaque, diversas apresentações de artistas locais, competições artísticas e campeiras.

A entrada do rodeio e os shows são gratuitos, mas com cobrança de estacionamento (R$ 20 para carros e R$ 10 para motocicletas). Já o acampamento tem taxa de R$ 200. Essas e outras informações podem ser conferidas no site capaodacanoa.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

