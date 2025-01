Política Evento sobre os atos extremistas de 8 de janeiro de 2023 terá entrega de relógio restaurado e “Abraço da Democracia”

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Em 8 de janeiro de 2023, manifestantes extremistas invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Em 8 de janeiro de 2023, manifestantes extremistas invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal realizará na quarta-feira (8) um ato simbólico pela passagem dos dois anos dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

Com início às 9h30min, no Palácio do Planalto, o evento contará com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A programação inclui a entrega de obras de arte restauradas, como o relógio do século 17 consertado na Suíça, além de um “Abraço da Democracia” na Praça dos Três Poderes.

Segundo o Palácio do Planalto, o ato deve contar com a presença de representantes do Legislativo, do Judiciário e das Forças Armadas. Lula deve descer a rampa do local acompanhado de autoridades para o “Abraço da Democracia”.

Às 14h, o STF (Supremo Tribunal Federal) promoverá uma roda de conversa em memória ao 8 de janeiro com servidores e colaboradores que atuaram na limpeza e reconstrução das instalações depredadas, além da restauração das obras destruídas durante a invasão.

2025-01-04