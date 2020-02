Agro Evento voltado para mulheres do agro deve movimentar norte do RS em abril

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

ELA-RS acontecerá no Centro de Eventos da UPF dia 28 de abril de 2020

O crescente protagonismo feminino no campo, assim como nos diversos segmentos da economia e da sociedade, foi o ponto de partida para a criação do ELA-RS (Encontro de Lideranças do Agronegócio) – Mulheres Construindo através da Cooperação.

O encontro, pensado para promover a troca de experiências e a atualização profissional, também tem como objetivo difundir histórias inspiradoras de mulheres que se destacam por suas atividades no setor agropecuário.

A programação foi minuciosamente elaborada para atender as principais demandas do público-alvo. Entre os principais nomes que confirmaram presença no evento estão Norma Gatto, uma das maiores produtoras rurais do MT, Celi Webber Mattei, diretora técnica da Sementes Webber, e Maria Dalva Oliveira Rolim, empresária e coach em liderança com cavalos.

ELA-RS deve reunir um público de até 1.000 pessoas no Centro de Eventos da UPF, em Passo Fundo, no dia 28 de abril de 2020.

ELA-RS (Encontro de Lideranças do Agronegócio) – Mulheres Construindo através da Cooperação/ 28 de abril de 2020/ das 8h às 17h/ Centro de Eventos da UPF (ROD BR 285, KM 292,7 – Campus I | São José | Passo Fundo/RS)/ Informações e inscrições: https://elars.com.br/

Investimento:

1º lote (até 10 de março): R$ 55,00

2º lote (de 11 de março a 03 de abril): R$ 66,00

3º lote (de 04 a 26 de abril): R$ 77,00

Realização: Sindicato Rural de Passo Fundo e da La Idea Comunicação/ Patrocínio Cota Terra: Razera Agrícola – Valtra e Basf/ Patrocínio Cota Safra: FMC e SLC Máquinas/ Patrocínio Cota Semente: Agrofel Grãos e Insumos, Laços de Vida Contra o Câncer, Magrass, Senar-RS, Sicredi, Up.Herb, Lisboa Planejamento Financeiro e Sucessão Patrimonial e Faculdade de Agronomia , Medicina Veterinária da UPF

Apoio: Sebrae. Emater-RS/Ascar, Sementes Webber, Germânias Blumen Hotel, Garupa e Aliança SIPA (Sistemas Integrados de Produção Agropecuária.

Programação:

8h – Credenciamento

9h – Abertura

9h e 15min – Empreendedorismo e Inovação no Agronegócio

Palestra: Inteligência Financeira: desenvolvendo sua vida e seu negócio – Juliana Krup – Consultora – Impacto Consultoria e Treinamento / SEBRAE – Florianópolis/SC

Painel Agroindústria: a diversificação do sistema produtivo

Santa Gema Plantas Medicinais

Hortaria Primavera

Strello Massas

Mediação:

EMATER/RS

10h e 30min – Meio Ambiente e Sustentabilidade

Palestra: O papel dos sistemas integrados de produção agropecuária na produção global de alimentos – Prof. Dr. Paulo Carvalho – UFRGS – Porto Alegre/RS

Apresentação Projeto Sustentável

11h e 30 min – Novas Tecnologias no Campo

Palestra: Qualidade de sementes e grãos on farm – Profª. Drª. Nadia Lângaro – Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – UPF – Passo Fundo/RS

Palestra: Drones na Agricultura – Profª. Micheli Fornari – Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – UPF – Passo Fundo/RS

Palestra: Razera Agrícola – Passo Fundo/RS

12h e 30min – Almoço

14h – Liderança Feminina no Agronegócio

Case: Norma Gatto – Produtora rural, pecuarista e presidente do Grupo Gatto – Rondonópolis/MT

14h e 45 min – Sucessão

Palestra: Sucessão: O protagonismo feminino no fortalecimento da empresa familiar – Cilotér Borges Iribarrem – Fundador da Safras & Cifras e consultor em Sucessão Familiar – Pelotas/RS

Case: Celi Webber Mattei – Responsável técnica e administrativa da Sementes Webber – Coxilha/RS

Palestra: Planejamento financeiro para sucessão patrimonial – Leonardo Luis Eckhardt – Lisboa Planejamento Financeiro e Sucessão Patrimonial – Franquia Prudential do Brasil – Porto Alegre/RS

16h – Autoestima e Saúde da Mulher

Palestra: O que o câncer me ensinou! – Dr. Luis Alberto Schlittler – Oncologista – Projeto Laços de Vida- Passo Fundo/RS

Palestra: Tome as rédeas da sua vida – Maria Dalva Oliveira Rolim – Proprietária da Enterprise Logistics e Global Equus e coach em liderança com cavalos – Cotia/SP

17h – Encerramento

