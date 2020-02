Agro BRDE irá disponibilizar R$ 200 milhões para financiamentos na Expodireto 2020

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

“Sentimos que o momento está propício para a retomada da economia e para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Em 2019 havíamos protocolado R$ 135 milhões em negócios e para este ano acreditamos que o montante chegará aos R$ 200 milhões”, aposta o vice-presidente do Banco, Luiz Corrêa Noronha. Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE irá disponibilizar R$ 200 milhões para financiamentos durante a 21ª Expodireto, conforme informou o vice-presidente do Banco, Luiz Corrêa Noronha. “Sentimos que o momento está propício para a retomada da economia e para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Em 2019 havíamos protocolado R$ 135 milhões em negócios e para este ano acreditamos que o montante chegará aos R$ 200 milhões”, aposta Noronha. Conforme ele, uma prova positiva desta retomada são os três primeiros contratos que serão assinados já no primeiro dia da Expodireto, com a presença do governador do Estado Eduardo Leite, e que somam R$ 87 milhões.

“Tradicionalmente o BRDE tem como carro-chefe as linhas de inovação no agronegócio, armazenagem e irrigação. Também existem inúmeros projetos voltados para o meio rural como na agricultura familiar e grandes cooperativas de produção. Mas dois destes protocolos de intenções que o governador Eduardo Leite irá assinar são projetos voltados à geração e distribuição de energia e telecomunicações”, ressaltou Noronha acrescentando que o BRDE está atendendo a uma das maiores demandas do homem do campo, que é o acesso ao fornecimento de energia elétrica.

Energia sustentável

Com a CRERAL – Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, o protocolo de intenções de financiamento será no valor de R$ 30 milhões para apoio ao projeto de geração de energia renovável através da queima de casca de arroz a ser implantado no município de Palmares do Sul em linha com o Programa BRDE PCS (Produção e Consumo Sustentável).

O BRDE também está apoiando os projetos do Programa RS Energia Forte no Campo e, junto aos 72 municípios de abrangência da COPREL – Cooperativa de Distribuição de Energia, de Ibirubá, assinará um protocolo de intenções de financiamento no valor de R$ 6,0 milhões para ampliação

e fortalecimento rede elétrica rural, de monofásica para trifásica.

“Apesar do valor ser relativamente baixo em nível de negociações dentro do BRDE, ele tem um grande significado junto ao produtor rural devido a deficiência de energia elétrica em muitas localidades do interior do Estado. O agricultor inumeras vezes fica impossibilitado de ligar o maquinário ou um simples pivô para efetuar seu serviço devido a precariedade da rede elétrica”, observou o vice-presidente.

Biodiesel

Outro importante contrato de financiamento que será assinado é com a Três Tentos Agroindustrial SA, de Santa Bárbara do Sul, no valor de R$ 51 milhões para ampliação e melhoramento da ferrovia da indústria de biodiesel de Cruz Alta bem como melhorias nos equipamentos de preparação e extração de óleo desta unidade. Também para a instalação de um sistema de caldeira com a queima de cavaco para cogeração de energia com a finalidade de abastecer a indústria de biodiesel de Ijuí e demais unidades de grãos.

“O BRDE tem no seu DNA o apoio aos projetos que levam melhorias e mais retorno para o campo. Mas, durante a 21ª Expodireto, irá acompanhar

eventos e projetos de startups que apresentam soluções inovadoras no agronegócio. O BRDE apoia essas empresas por meio de ações como programas de gestão para aceleração de startups e, em alguns casos, até financiamento direto”, finalizou Noronha.

