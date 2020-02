Agro Tudo pronto para mais uma edição da Expodireto Cotrijal, que abre suas portas na próxima segunda-feira (02), se estendendo até a sexta-feira (06), em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Nei Mânica durante o lançamento da Expodireto 2020, em Brasília. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Tudo pronto para mais uma edição da Expodireto Cotrijal, que abre suas portas na próxima segunda-feira (02), se estendendo até a sexta-feira (06), em Não-Me-Toque. Abrindo o calendário oficial da Expodireto Cotrijal, dia 01 de março, domingo, acontece a tradicional festa do agronegócio, com a entrega do Troféu Brasil Expodireto a personalidades e empresas que contribuíram ao longo do ano para o desenvolvimento do agronegócio. A iniciativa ganha palco em Carazinho, nos salões do Bier Site e é uma realização da Rede Pampa com apoio do Sicredi. Durante a Feira, a Rede Pampa também marca presença no Parque, com um estande próprio, transmitindo o programa Pampa Debates, que vai ao ar diariamente pela TV Pampa às 17h50min, bem como boletins e programas especiais para as rádios Pampa e Liberdade, atualizando o grande público sobre os principais assuntos do setor.

A Feira, que chega a sua 21ª edição, já é considerada a maior do gênero na América Latina, levando tecnologia, inovação e sustentabilidade aos participantes. Com mais de 530 expositores, deverá receber cerca de 260 mil visitantes de todos os continentes. A Área Internacional contará com a participação de especialistas de países como Alemanha, Argentina, Espanha, Índia, Israel, Estados Unidos, Holanda, Nigéria, Paraguai, além do Brasil, que têm também muito a compartilhar e contribuir com os outros países no agronegócio. As apresentações serão realizadas em português e também em inglês e contarão com a facilidade de tradução simultânea, permitindo a todos o acesso à informação de qualidade e atualizada, em termos mundiais. As palestras também serão transmitidas “ao vivo”, via web, para todo o Brasil e para o mundo.

Um dos destaques da Expodireto é o Troféu Semente de Ouro, realizado sempre no primeiro dia da Feira, às 16h30min, no Auditório Central do Parque. Este ano, a distinção vai para o deputado estadual Ernani Polo, que assumiu no dia 3 de fevereiro a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Participaram da escolha a própria diretoria da Cotrijal, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Não-Me-Toque. O deputado é um dos grandes incentivadores da Expodireto, desde as primeiras edições. “Uma homenagem justa a quem nos ajudou a tornar a Expodireto Cotrijal uma referência para o agronegócio nacional”, disse o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica.

Uma das novidades da edição também fica para a estrutura do Parque, que ganha a Arena Digital. Em formato circular, o local, com 1,7 mil metros quadrados, estará focado em abordar tecnologias digitais, para aproximar ainda mais o produtor de soluções inovadoras para o campo. “A agricultura digital e a inovação chegam com uma velocidade arrebatadora para os produtores, que muitas vezes podem ficar confusos sobre qual é o melhor caminho. Por isso, a informação e um espaço para expor se mostra tão importante. Mas, antes de tudo, é fundamental estarmos com a cabeça aberta para esta transformação que está acontecendo e vai nos ajudar a ser ainda mais eficientes em produtividade”, reitera Mânica. (Clarice Ledur)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro

Deixe seu comentário