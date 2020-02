Agro Estrutura do Parque Expodireto Cotrijal ganha referência mundial

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Doutor em Agronomia na Alemanha, Daniel Neuwald, visitou com a família as instalações do PArque da Expodireto Cotrijal Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O trabalho da Cotrijal no Agro é referência para produtores e profissionais de toda a parte do mundo. Recentemente a cooperativa recebeu a visita do pesquisador brasileiro Daniel Alexandre Neuwald, do Centro de Excelência para Fruticultura do Lago de Constança (KOB), da cidade de Ravensburg (estado de Baden-Württemberg, Sudoeste da Alemanha).

Doutor em Agronomia na área de fisiologia pós-colheita de produtos agrícolas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e com familiares em Carazinho, Neuwald chegou a estagiar na Cotrijal e participar da Expodireto Cotrijal de 2000. Apaixonado pelo Agro, ele trabalha como coordenador e pesquisador na área de pós-colheita e sonha prestigiar uma das edições da feira.

“O Agro da Cotrijal é inspirador. E a estrutura do parque é fantástica. Respira modernidade. Mesmo longe, acompanho esse trabalho que fortalece o setor, a economia do país, a pesquisa dá vez e voz às demandas do produtor. O meu sentimento é de orgulho. A ideia é vir em 2021”, agradeceu ele, pela recepção calorosa e com carinho especial pela cooperativa.

Na Sede, em Não-Me-Toque, foi recebido pelo superintendente de Produção Agropecuária, Gelson Melo de Lima; o coordenador do Detec, Fernando Martins, e pelo coordenador técnico de Difusão, Alexandre Doneda. Ele estava companhado da esposa Daiane e do filho Dan Alex. “Uma interação muito positiva que fortalece vínculos e abre oportunidades de ações futuras com instituto alemão”, ressaltou Lima.

No parque de 98 hectares da feira, que é vitrine mundial de tecnologia e inovação, Doneda e Neuwald trocaram informações sobre o jeito Cotrijal de atuar no campo, ações junto aos cooperados e parcerias na área de pesquisa. O centro KOB é referência em estudos com foco na fisiologia pós-colheita de frutas e recebe alunos e pesquisadores brasileiros para trabalhos conjuntos.

