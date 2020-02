Agro Motormac JCB leva Linha Amarela para a Expodireto

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Público presente poderá conhecer todo o portifólio apresentado pela marca britânica, e conferir de perto a líder mundial em vendas 3CX e a Escavadeira Hidráulica JS220LC. Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

A Motormac JCB participará pela segunda vez consecutiva da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Durante o evento, que acontece entre os dias 2 e 6 de março em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, o público poderá conhecer todo o portifólio e as soluções da marca para aumentar a produtividade do setor.

Com grande parte de seu mercado ligado ao agronegócio, a Motormac JCB apresenta o que existe de mais avançado nas soluções de linha amarela da empresa de origem inglesa, como equipamentos, tecnologias e serviços que aumentam a produtividade e facilitam o trabalho no campo. Para isso o grupo vai levar ao estande todo o time de consultores que estarão prontos para falar sobre o portfólio de retroescavadeiras, máquinas compactas, manipuladores telescópicos (Loadall), escavadeiras, pá carregadeiras e rolos compactores. Na feira os visitantes poderão ainda conhecer sobre o sistema de telemetria JCB LiveLink, que funciona como uma espécie de raio-x, gerando dados de extrema importância para a gestão do equipamento, além dos planos de manutenção e garantia estendida da marca.

“Esta é uma das feiras agrícolas mais importantes do Brasil, e conta com um público formado por profissionais em busca de novas tecnologias e maior qualidade para suas lavouras”, revela José Honorato Santos de Moraes, gerente comercial JCB na Motormac. “Então é fundamental para a Motormac JCB estar presente e se mostrar cada vez mais próxima do produtor”.

Ele revelou ainda que a expectativa é de negócios volumosos na semana do evento. “Durante a feira são negociados bilhões de reais em equipamentos, e a cada ano o volume aumenta”, disse. “E nós vamos mostrar produtos de alto nível tecnológico, qualidade e confiabilidade, com total serviço de pós-vendas e condições especiais. Incluindo financiamentos através da JCB Finance”.

Já o diretor de Vendas e Marketing da JCB do Brasil, Alisson Brandes, destacou a participação da JCB na Expodireto por fortalecer ainda mais a conexão entre a mecanização e a linha amarela com o campo. “A entrada de uma mecanização mais avançada na agricultura, para ajudar em toda a preparação da terra e do ambiente, tem se mostrado crescente e cada vez mais impactante e importante. Por isso a JCB entende que é essencial o produtor rural ter o seu ponto de apoio próximo à sua propriedade. Isso torna fundamental, não somente a presença na feira, mas parcerias com um grupo forte como a Motormac”, afirma.

FEIRA

O estante da Motormac na Expodireto estará na Avenida D, Perimetral 1, Lote 325, Área da Máquinas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro

Deixe seu comentário