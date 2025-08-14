Saúde Evitar alimentos ultraprocessados pode dobrar a perda de peso

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Uma nova pesquisa sugere que as pessoas podem perder mais peso evitando alimentos ultraprocessados. (Foto: Reprodução)

Uma nova pesquisa sugere que as pessoas podem perder mais peso evitando alimentos ultraprocessados, mesmo aqueles que são normalmente considerados saudáveis. O estudo, publicado na revista Nature Medicine, é o maior e mais longo ensaio clínico já realizado a examinar os efeitos de alimentos ultraprocessados no peso.

Os participantes perderam o dobro de peso quando seguiram dietas compostas por alimentos minimamente processados, como macarrão, frango, frutas e vegetais, do que quando seguiram dietas com alimentos ultraprocessados que atendiam aos padrões nutricionais, como refeições congeladas prontas para aquecer, cereais matinais, barras de proteína e shakes.

Autoridades federais têm alertado sobre os alimentos ultraprocessados, que representam cerca de 70% do suprimento alimentar nos Estados Unidos. Robert F. Kennedy Jr., secretário de saúde, afirmou que os alimentos ultraprocessados estavam “envenenando” os americanos e os classificou como os principais culpados pelas altas taxas de obesidade e doenças crônicas.

Embora vários estudos tenham relacionado alimentos ultraprocessados à obesidade, a maioria é observacional, o que significa que não é possível provar que os alimentos causam diretamente o ganho de peso.

Dois estudos anteriores constataram que adultos consumiam cerca de 500 a 800 calorias a mais por dia quando suas dietas eram compostas por alimentos ultraprocessados do que quando eram compostas por alimentos minimamente processados. Mas esses estudos foram pequenos e curtos; o maior dos dois, conduzido nos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), incluiu 20 participantes que seguiram cada dieta por apenas duas semanas. Críticos argumentaram que os resultados poderiam ter sido diferentes se os estudos fossem mais longos ou se incluíssem alimentos ultraprocessados mais saudáveis.

O novo estudo, embora ainda pequeno, foi elaborado para abordar algumas dessas preocupações, segundo Samuel Dicken, pesquisador da University College London e principal autor do estudo.

Dicken e seus colegas recrutaram 55 participantes, a maioria mulheres, com idades entre 20 e 60 anos. Todos tinham índices de massa corporal na faixa de sobrepeso ou obesidade e, antes do estudo, cerca de dois terços de suas calorias vinham de alimentos ultraprocessados — mais do que a média dos adultos no Reino Unido.

Os pesquisadores elaboraram duas dietas e forneceram as refeições. Ambas as dietas atendiam às diretrizes nutricionais do Reino Unido, com teores limitados de açúcar, gorduras saturadas e sódio, mas uma era composta principalmente de alimentos minimamente processados, como aveia em flocos, iogurte natural e espaguete à bolonhesa feito na hora; a outra era composta principalmente de alimentos ultraprocessados considerados saudáveis, como cereais matinais integrais, leite vegetal, iogurte saborizado e lasanha congelada.

Metade dos participantes seguiu a dieta minimamente processada por dois meses, após os quais retornaram à dieta normal por um mês. Em seguida, seguiram a dieta ultraprocessada por dois meses. A outra metade seguiu as dietas na ordem inversa. Todos podiam comer o quanto quisessem.

Esse tipo de desenho de estudo “cruzado” é forte porque pode mostrar como cada dieta afetou cada participante, em vez de calcular a média das respostas de um grupo, de acordo com Brenda Davy, professora de nutrição na Virginia Tech, que não estava envolvida no estudo.

A maioria dos participantes perdeu peso com ambas as dietas. Mas, em média, perderam mais peso durante os dois meses com a dieta minimamente processada — cerca de 1,8 kg, em comparação com apenas 1 kg com a dieta ultraprocessada. Dicken e seus colegas estimaram que, se a perda de peso tivesse continuado por um ano, mesmo que naturalmente diminua com o tempo, poderia ter adicionado de 9% a 13% do peso corporal com a dieta minimamente processada, em comparação com apenas 4% a 5% com a dieta ultraprocessada.

Os participantes também perderam mais que o dobro de gordura corporal na dieta minimamente processada do que na dieta ultraprocessada.

Foi um tanto surpreendente — e encorajador — que as pessoas tenham perdido peso com a dieta ultraprocessada, como aponta Kevin Hall, cientista nutricional e coautor do estudo. Isso provavelmente ocorreu porque a dieta ultraprocessada do estudo era mais nutritiva do que as dietas típicas dos participantes. Mas os participantes ainda perderam mais peso com a dieta minimamente processada — uma descoberta que se alinha com as de estudos anteriores.

Isso pode ocorrer porque alimentos minimamente processados tendem a ter menos calorias por mordida, segundo Filippa Juul, epidemiologista nutricional da Universidade de Ciências da Saúde SUNY Downstate, que não participou do estudo. E esses alimentos geralmente têm uma textura mais dura que exige mais mastigação, então as pessoas podem comer mais devagar e consumir menos calorias antes de se sentirem satisfeitas, disse ela.

Os participantes também relataram sentir que controlavam melhor os desejos por comida com a dieta minimamente processada. Isso é surpreendente, disse Dicken, porque “quando as pessoas perdem peso, tendem a querer comer mais”. Um melhor controle dos desejos pode ajudá-las a manter o peso perdido por mais tempo, acrescentou Dicken.

Juul especulou que talvez seguir uma dieta composta principalmente de alimentos minimamente processados possa “reiniciar os desejos” e reduzir o “ruído alimentar”, ajudando as pessoas a comerem apenas quando estiverem com fome. As informações são do jornal The New York Times.

