Ex-agente de Griezmann diz que Messi é "monarca" e impõe "regime do terror" no Barcelona

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Griezmann chegou no Barcelona em 2019. (Foto: Reprodução)

Contratado para ser mais um companheiro de peso para Messi no Barcelona no ano passado, Griezmann ainda não conseguiu alcançar no clube o nível que mostrou no Atlético de Madrid, levando a imprensa espanhola a levantar rumores de má relação com o craque argentino. E o ex-empresário do francês colocou mais lenha na fogueira ao dizer que Messi é um “monarca” no clube catalão.

Em entrevista à revista “France Football”, Éric Olhats – responsável por descobrir Griezmann e encaminhá-lo para testes na Real Sociedad – afirmou que há um “regime de terror” por parte do camisa 10.

“Antoine foi para um clube onde Messi tem os olhos em tudo. Ele é imperador e monarca e não gostou da chegada de Antoine. Sua atitude foi deplorável e o fez se sentir mal. Sempre ouvi Griezmann dizer que com Messi não teve problemas, mas nunca o contrário. É o regime do terror. Ou você está com ele ou está contra ele”, disse.

O agente hoje não trabalha mais com Griezmann, mas sempre teve boa relação com o atacante, com quem esteve junto até 2016. E, na opinião de Olhats, a personalidade do astro francês o impedirá de entrar em conflito com qualquer companheiro.

“Griezmann só vai tentar resolver os seus problemas em campo, nada mais. Nunca entrará em conflito com ninguém. Não é dele. E não é falta de personalidade. Ele adora futebol e nada mais, não quer brigar com ninguém. Já o vi passar por tantos momentos difíceis que vai levar a situação adiante. Na temporada passada, quando Griezmann chegou, Messi não falou com ele nem passou uma bola. Acho que ele está causando um trauma por uma adaptação negativa”, ressaltou.

O desempenho de Griezmann tem sido duramente criticado por torcedores e veículos da imprensa espanhola. Nesta temporada, sob o comando de Ronald Koeman, nem mesmo a titularidade tem sido constante para o francês.

No último sábado o jogador voltou a ser alvo de críticas após desperdiçar um pênalti diante do Betis, na vitória do Barcelona por 5 a 2, pelo Campeonato Espanhol. O francês marcou um dos gols na partida. Após iniciar o confronto no banco de reservas, Messi foi a campo e anotou duas vezes. Umas delas convertendo outra penalidade.

Foto com Messi

Horas depois da entrevista de Olhats ser publicada, Griezmann repostou em suas redes sociais uma foto abraçado a Messi, que ele havia postado no dia anterior.

