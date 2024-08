Política Ex-assessor de Alexandre de Moraes nega à Polícia Federal ter vazado mensagens

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Eduardo Tagliaferro afirmou que nunca foi procurado e que não procurou ninguém para negociar o material em troca de dinheiro. Foto: Reprodução Eduardo Tagliaferro afirmou que nunca foi procurado e que não procurou ninguém para negociar o material em troca de dinheiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O perito criminal Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou à Polícia Federal (PF) ter vazado mensagens que embasaram a reportagem do jornal Folha de S. Paulo sobre o uso do setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de forma não oficial pelo gabinete do magistrado. As informações são da CNN.

Durante depoimento nesta quinta-feira (22), o perito afirmou que nunca foi procurado e que não procurou ninguém para negociar o material em troca de dinheiro. A investigação apura quem vazou o conteúdo e também a possibilidade de atentado contra a democracia. Tagliaferro afirmou ao delegado que entregou seu celular desbloqueado durante as investigações de um processo que responde por violência doméstica e tramita em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.

O episódio de violência que corre na Justiça fez com que ele deixasse, em maio de 2023, a chefia do núcleo de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O perito ocupava o posto durante a presidência de Moraes na corte eleitoral. Segundo Tagliaferro, a apreensão aconteceu no município vizinho de Franco da Rocha. O aparelho teria sido devolvido seis dias depois, sem lacre.

A abertura de um inquérito para investigar o caso das mensagens trocadas entre assessores e ex-auxiliares de Moraes foi determinada pelo próprio ministro. A intimação de Eduardo Tagliaferro foi uma das primeiras medidas tomadas no âmbito do inquérito.

2024-08-22