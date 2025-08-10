Notícias Ex-assessor de Alexandre de Moraes se alinha ao bolsonarismo nas redes sociais

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Eduardo Tagliaferro se radicalizou e usa redes sociais para angariar recursos e criticar ministro. (Foto: Reprodução/Instagram)

O perito Eduardo Tagliaferro passou de assessor de confiança do então ministro do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para indiciado por vazamento de mensagens da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação e, mais recentemente, a garoto propaganda do bolsonarismo sobre as supostas arbitrariedades do magistrado.

Conforme informações do jornal O Estado de S. Paulo, os perfis de Tagliaferro no X e no Instagram estão alinhados ao discurso bolsonarismo. Houve uma crescente profissionalização das suas publicações nas redes sociais, com pedidos de Pix, logomarca e vídeos gerados por Inteligência Artificial que disseminam ataques ao PT e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Tagliaferro tem 138 mil seguidores no Instagram e 49 mil no X. Na rede social de Elon Musk, ele combina a publicação de vídeos produzidos com retuítes de cardeais do bolsonarismo e posts críticos ao Supremo e à esquerda.

A conta de Tagliaferro no Instagram mostra o seu rastro de radicalização. Até maio, seus posts se resumiam a conteúdos profissionais, motivacionais e de segurança cibernética. No dia 17 daquele mês, ele fez o primeiro post explicitamente político e com críticas ao Judiciário, no qual aponta “perseguição política”, “censura” e “desequilíbrio dos Poderes”.

Entre maio e julho, as publicações foram majoritariamente críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no rastro do escândalo do INSS, com casos esporádicos de estocadas mais diretas em Moraes e no STF. Mas tudo mudou quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu início às sanções contra os integrantes da Suprema Corte.

Nesse mesmo período, começaram a surgir os primeiros vídeos coma logomarca “Eduardo Tagliaferro” nas cores verde e amarela e pedidos de Pix com o apelo: “Ajude nossa luta”.

No início dessa semana, o Banco Central cumpriu decisão sigilosa de Moraes que ordenou o bloqueio de contas bancárias, ativos financeiros, cartões e chaves Pix do ex-assessor.

Ameaças

Tagliaferro tem dado entrevistas para canais bolsonaristas e reaproveitado os “cortes” para alimentar os seus perfis. Esses materiais têm focado, sobretudo, em ameaças de expor novas conversas sobre supostos atos ilícitos e arbítrios de Moraes na presidência do TSE. Esses anúncios têm gerado furor na extrema direita. O deputado federal Nikolas Ferreira (PLMG), por exemplo, postou vídeo dizendo estar ansioso pelas revelações.

Em agosto do ano passado, o jornal Folha de S.Paulo publicou uma série de mensagens trocadas entre Tagliaferro e o ex-juiz auxiliar de Moraes no TSE, Ailton Vieira, que indicavam pedidos do ministro fora do rito para investigar bolsonaristas e munir decisões.

Em entrevista ao Timeline, programa comandado pelo comunicador bolsonarista Allan dos Santos, o ex-assessor afirmou ter saído do Brasil e ido viver na Itália, onde poderia atuar para denunciar o ministro. No episódio do último dia 30 de julho, no qual foram repercutidas as sanções de Trump a Moraes, Tagliaferro disse “estar batalhando” para ir aos Estados Unidos. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo

