Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

A Embaixada dos Estados Unidos publicou em suas redes sociais, um texto com novas críticas que fazem referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo a mensagem, Moraes teria “usurpado o poder” da Corte.

A postagem foi divulgada um dia depois da ida do encarregado de Negócios da embaixada, Gabriel Escobar, ao Itamaraty. Escobar foi chamado para dar explicações sobre uma publicação anterior da embaixada com ameaças a aliados de Moraes.

O texto de sábado, em português, tem teor semelhante a outro divulgado horas antes pelo número dois do Departamento de Estado americano, Christopher Landau. Os dois, inclusive, estão vinculados no X.

O encarregado de Negócios Escobar é, atualmente, o representante oficial da embaixada no país, enquanto um embaixador não é formalmente designado pelo presidente Trump. A embaixadora anterior, Elizabeth Frawley Bagley, deixou a função com a eleição do novo chefe da Casa Branca.

Tanto a publicação Landau como a da embaixada falam sobre a importância da separação de poderes para garantia da liberdade.

Mencionam também que a separação formal “não significa nada” se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais.

“O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto: um único ministro do STF usurpou poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes, ou suas famílias, com detenção, prisão ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos, ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano”, diz outro trecho do texto.

O texto ainda afirma que a situação “é sem precedentes e anômala”, já que é possível negociar com poderes Executivos ou Legislativos de um país, mas não com “um juiz”.

“O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Se alguém conhecer um precedente na história humana em que um único juiz, não eleito, tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, avise. Queremos restaurar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil!”, prossegue a mensagem.

Na semana passada, o governo americano anunciou que Moraes havia sido incluído na lista de pessoas alvos de sanções da com a Lei Magnitsky — usada para punir estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos ou de corrupção em larga escala.

O governo brasileiro manifestou nesta sexta à embaixada sua profunda indignação com o tom e com o conteúdo das postagens e informou que voltará a fazê-lo sempre que for atacado como na postagem deste sábado.

Afirmou também que essas últimas manifestações representam “um novo ataque frontal à soberania brasileira e a uma democracia que recentemente derrotou uma tentativa de golpe de Estado”. Acrescentou que “não se curvará a pressões, venham de onde vierem”.

