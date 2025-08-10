Brasil Tarcísio de Freitas deve ser a ausência mais notada na homenagem que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fará ao ministro Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

A ausência de Tarcísio, se confirmada, contrasta com a postura adotada pelo governador em março de 2024. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), deve ser a ausência mais notada na homenagem que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) fará ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa segunda-feira (11). O magistrado receberá o Colar do Mérito da Justiça de Contas, honraria concedida pelo tribunal àqueles que contribuíram para o controle de contas no Estado, e fará a palestra de abertura da Semana Jurídica, principal evento no calendário do tribunal.

Os convites se esgotaram após Moraes ser anunciado como palestrante.

O Palácio dos Bandeirantes não confirmou a presença do governador, nem oficializou sua ausência. Um interlocutor disse que o compromisso não está previsto na agenda de Tarcísio – que é divulgada sempre na noite do dia anterior.

Um secretário do governo de São Paulo disse ao Estadão, sob reserva, que é pouco provável a presença de Tarcísio na homenagem a Moraes em razão dos últimos acontecimentos.

A ausência de Tarcísio, se confirmada, contrasta com a postura adotada pelo governador em março de 2024. Durante a celebração do centenário do TCE-SP, ele fez uma brincadeira com Moraes, que havia discursado antes dele. “Que venham os próximos cem anos. Eu não vou estar aqui, não. O ministro Alexandre disse que quer estar aqui nos próximos cem anos”, disse o governador.

Embora estivesse planejado há meses, um dos conselheiros do tribunal disse que o evento de segunda-feira ganhou ares de solidariedade a Moraes após ele ter sido sancionado com a Lei Magnitsky.

O blogueiro Allan dos Santos, alvo de Moraes em um inquérito no STF e que está foragido nos Estados Unidos, postou no X sobre o evento no TCE e seus seguidores começaram a marcar não só a corte, que passou a ser alvo de críticas, como políticos bolsonaristas.

Sem se dizer surpreendido pela repercussão, o presidente do tribunal, Antonio Roque Citadini, afirmou que vai reforçar a segurança durante a semana de eventos.

– Não esperamos manifestações de ninguém, pois o evento é fechado e todos os espaços (cerca de 250 lugares) já estão reservados. Nossa segurança será reforçada, sim, mas ela já é boa e não teremos problemas – afirma. Com informações do portal O Globo.

