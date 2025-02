Mundo Ex-assessor de Trump é acusado de fazer gesto nazista em evento conservador

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Quando seu discurso chegou ao fim na quinta, Steve Bannon esticou o braço e o levantou, antes de dizer "Amém" Foto: Reprodução/American Conservative Union Quando seu discurso chegou ao fim na quinta, Steve Bannon esticou o braço e o levantou, antes de dizer "Amém". (Foto: Reprodução/American Conservative Union) Foto: Reprodução/American Conservative Union

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-estrategista de Donald Trump, Steve Bannon, fez um gesto que se assemelha a uma saudação nazista ao discursar em uma convenção que reúne políticos conservadores, na noite de quinta-feira (20). A ação repercutiu tanto fora quanto dentro do evento, realizado nos arredores da capital dos Estados Unidos, Washington. A extrema direita francesa cancelou sua participação nele em repúdio a Bannon.

Jordan Bardella, de 29 anos, presidente do partido ultraconservador francês Reunião Nacional (RN), que tem Marine Le Pen como principal líder, é considerado um nome em ascensão da extrema direita mundial. Ele deveria discursar no evento, realizado nos EUA na sexta-feira (21), mas desistiu da intervenção após o gesto de Bannon.

“Neste palanque ontem, enquanto eu não estava presente na sala, um dos palestrantes se permitiu, como uma provocação, um gesto referindo-se à ideologia nazista”, disse Bardella, sem se referir diretamente a Bannon, ex-assessor de Trump considerado essencial em sua primeira eleição à Presidência dos EUA.

“Consequentemente, tomei a decisão imediata de cancelar minha intervenção agendada para esta tarde no evento.”

Quando seu discurso chegou ao fim na quinta, Bannon esticou o braço e o levantou, antes de dizer “Amém”, de acordo com um vídeo do evento. Bannon negou ter feito uma saudação nazista, dizendo a um jornalista francês que era um “aceno”.

Após o discurso, Bannon afirmou, em entrevista à NSBC News, que o movimento realizado por ele não representava a saudação nazista. “Eu faço isso o tempo todo. Aceno para o meu público, porque é tudo sobre eles”, defendeu.

Ele disse que, se Bardella cancelou sua aparição devido ao gesto, “ele é indigno de liderar a França”.

“Se ele está tão preocupado com isso e se molha como uma criança, então ele é indigno e nunca liderará a França”, disse Bannon.

A saudação ecoa um gesto feito por Elon Musk em 20 de janeiro, em um evento comemorativo da posse de Trump para seu segundo mandato.

Musk se aliou a Trump durante a campanha e se tornou um de seus principais assessores, comandando um departamento com a missão de realizar cortes de gastos na máquina governamental dos EUA.

O bilionário é uma das principais figuras do evento. Na quinta, ele ganhou uma motosserra do presidente argentino, Javier Milei no palco da convenção.

Durante a fala, Musk fez um gesto com as mãos em direção ao público que alguns usuários nas redes sociais disseram parecer uma saudação nazista. Outros citam que o gesto surgiu no Império Romano. As informações são do portal de notícias g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ex-assessor-de-trump-e-acusado-de-fazer-gesto-nazista-em-evento-conservador/

Ex-assessor de Trump é acusado de fazer gesto nazista em evento conservador

2025-02-22