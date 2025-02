Política Trump não foi eleito para “ser xerife do mundo”, diz Lula

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Lula criticou as declarações de Trump sobre anexar a Groelândia e o Canadá. Foto: Reprodução Lula criticou as declarações de Trump sobre anexar a Groelândia e o Canadá. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Durante aniversário do Partido dos Trabalhadores (PT), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (22) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “não foi eleito para ser xerife do mundo”. Lula criticou as declarações de Trump sobre anexar a Groelândia (que é um território autônomo da Dinamarca) e o Canadá.

“Hoje, o que ele [os Estados Unidos] fala é totalmente contrário ao que falava nos anos 1980. A América para os americanos, o Canal do Panamá é dele, o Canadá não é mais um país, é um estado, a Groelândia é dele. O México não tem mais o Golfo, o Golfo é americano”, disse.

Lula continuou: “Esse cidadão [Trump] não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos e ele que governe bem. E quem vai governar o Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer”, disse em evento de aniversário do PT, no Rio de Janeiro.

O presidente também criticou as plataformas digitais. Disse que “não adianta ameaçar pela Justiça, não adianta perseguir o Alexandre de Moraes porque precisamos inclusive dar os parabéns ao Alexandre de Moraes e ao Procurador-Geral da República pela denúncia contra os golpistas [do 8 de Janeiro]”.

Lula se referiu ao processo aberto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pela plataforma de vídeos Rumble.

O Rumble é uma plataforma de vídeos similar ao YouTube, do Google, inclusive no visual. Lançada em 2013, a rede social é bastante popular entre conservadores nos EUA. Ela diz que sua missão é “proteger uma internet livre e aberta” e já se envolveu em diversas controvérsias. Na sexta-feira (21), Moraes determinou o bloqueio da plataforma no Brasil.

O ministro alega que a rede social cometeu “reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e Poder Judiciário brasileiros” e que instituiu um “ambiente de total impunidade e ‘terra sem lei’ nas redes sociais brasileiras”.

Ao parabenizar o Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, Lula faz menção à denúncia apresentada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta semana. A PGR denunciou Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele foi denunciado pelos crimes de:

– liderança de organização criminosa armada;

– tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

– golpe de Estado;

– dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da união;

– deterioração de patrimônio tombado.

Além disso, a PGR afirmou que Bolsonaro foi o líder da organização que tentou derrubar a democracia no Brasil. Se a denúncia for aceita pelo STF, Bolsonaro se tornará réu e passará a responder a um processo penal no tribunal.

