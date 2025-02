Mundo Trump demite chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Charles Brown é um general de quatro estrelas da aeronáutica e havia sido nomeado para o cargo em 2023. Foto: Reprodução Charles Brown é um general de quatro estrelas da aeronáutica e havia sido nomeado para o cargo em 2023. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu o general Charles Q. Brown, oficial de mais alta patente que chefiava as Forças Armadas americanas no Pentágono, na sexta-feira (21).

A dispensa do militar acontece após falas de Trump sobre a liderança militar dos EUA estar muito atrelada a questões de diversidade. O presidente acredita que a força militar perdeu seu papel como força de combate para defender o país e está em desacordo com seu movimento “America First”.

Charles Brown é um general de quatro estrelas da aeronáutica e havia sido nomeado para o cargo em 2023 pelo ex-presidente Joe Biden. Ele foi o segundo afro-americano a ocupar a posição de liderança no Pentágono.

Em um anúncio pela plataforma Truth Social, Trump definiu o até então Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas americanas de “bom cavalheiro e líder extraordinário, enquanto insinuava que novas demissões são previstas.

“Finalmente, também orientei o secretário (de Defesa), (Pete) Hegseth a solicitar indicações para cinco cargos adicionais de alto nível, que serão anunciados em breve”, escreveu.

“Quero agradecer ao General Charles ‘CQ’ Brown por seus mais de 40 anos de serviço ao nosso país, incluindo como nosso atual Presidente do Estado-Maior Conjunto. Ele é um bom cavalheiro e um líder extraordinário, e desejo um grande futuro para ele e sua família”, escreveu Trump na Truth, sua rede social.

Hegseth teria ligado para Brown para informar da decisão de substituição do cargo de principal general do exército, conforme fontes ligadas à secretaria.

Minutos após a publicação de Trump, Hegseth divulgou uma declaração com a demissão da chefe da marinha e primeira mulher a servir no Estado-Maior, Lisa Franchetti.

Na mesma publicação, o presidente anunciou Dan Caine, um general aposentado de três estrelas da Força Aérea, como substituto de Brown.

“O General Caine é um piloto talentoso, especialista em segurança nacional, empreendedor de sucesso e um “combatente” com significativa experiência interinstitucional e em operações especiais”, disse Trump.

Além do chefe das Forças Armadas, outros seis oficiais do pentágono foram demitidos, incluindo a Almirante Lisa Franchetti, a primeira mulher a liderar a Marinha; o General James Slife, vice-chefe da Força Aérea; e os principais advogados do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-demite-chefe-das-forcas-armadas-dos-estados-unidos/

Trump demite chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos

2025-02-22