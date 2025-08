Política Ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes na Justiça Eleitoral fala em “fugir” para os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

O perito computacional Eduardo Tagliaferro ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Foto: Reprodução/Instagram

O perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de confiança do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), passou a integrar o grupo de críticos do magistrado. Ele foi indiciado por vazar mensagens da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação e agora atua como voz ativa do bolsonarismo nas redes sociais, com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao PT.

Uma análise dos perfis de Tagliaferro no X e no Instagram revela um discurso cada vez mais alinhado à direita radical. Suas publicações passaram por uma profissionalização recente, com uso de inteligência artificial, logotipo próprio e pedidos de doações via Pix.

No Instagram, onde concentra seus vídeos autorais, ele soma 138 mil seguidores. Já no X, são cerca de 49 mil. Nas duas plataformas, compartilha vídeos e conteúdos críticos ao STF, com destaque para retuítes de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e ataques à esquerda.

Até maio deste ano, seus perfis tratavam principalmente de temas profissionais e de segurança digital. A partir do dia 17 daquele mês, passou a publicar críticas diretas ao Judiciário, denunciando suposta “perseguição política” e “censura”. As postagens aumentaram após o escândalo do INSS e se intensificaram com as sanções aplicadas pelo ex-presidente Donald Trump contra integrantes do STF.

Foi nesse contexto que surgiram os primeiros vídeos com a marca “Eduardo Tagliaferro” e pedidos de ajuda financeira. No último dia 4, o Banco Central cumpriu uma decisão sigilosa de Moraes que determinou o bloqueio de contas bancárias, cartões e chaves Pix ligadas ao ex-assessor.

Tagliaferro também tem concedido entrevistas a influenciadores bolsonaristas e utilizado os trechos em seus perfis. Em uma delas, com Allan dos Santos, afirmou que está morando na Itália para denunciar Moraes e manifestou desejo de se mudar para os Estados Unidos a fim de ampliar a pressão internacional.

No ano passado, a Folha de S.Paulo revelou mensagens entre ele e Ailton Vieira, ex-juiz auxiliar de Moraes no TSE, indicando supostos pedidos fora do rito judicial para embasar decisões contra bolsonaristas. Apesar disso, a Procuradoria-Geral da República ainda não apresentou denúncia formal contra o ex-assessor.

Durante a entrevista, Tagliaferro acusou Moraes de “destruir vidas” e prometeu revelar documentos comprometedores. Segundo ele, seu objetivo é contribuir para uma ofensiva internacional que leve a um “golpe fatal” na imagem do ministro.

Embora hoje esteja claramente alinhado ao bolsonarismo, Tagliaferro afirmou que não acredita em fraude na eleição de 2022, mas sim em “direcionamento político”. Em sua avaliação, houve uma tentativa de desmoralizar a direita durante o processo eleitoral.

Decisões tomadas por Moraes com base em relatórios produzidos pela equipe de Tagliaferro, no TSE, respondiam a pedidos formais da Procuradoria-Geral Eleitoral, campanhas de candidatos e denúncias feitas por instituições parceiras sobre casos de desinformação.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

