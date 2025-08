Acontece Fecomércio-RS celebra os seus 80 anos com um jantar na Casa do Comércio Gaúcho

"O comércio é o sangue que irriga a economia", disse Luiz Carlos Bohn

A Fecomércio-RS (Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul) comemorou os seus 80 anos de fundação com uma celebração na sede da entidade, em Porto Alegre, na noite de terça-feira (5).

A ocasião foi marcada por um jantar na Casa do Comércio Gaúcho e pela primeira apresentação da Orquestra Jovem do Sesc/RS. O evento contou com a presença de autoridades, imprensa, diretoria, representantes dos sindicatos filiados, lideranças empresariais e parlamentares.

Na ocasião, o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, destacou a trajetória da instituição desde 1945 até se tornar uma das principais entidades de representação empresarial do País, defendendo os interesses do setor terciário, responsável por mais de 50,6% do PIB gaúcho.

“O comércio é o sangue que irriga a economia. Com grande orgulho e satisfação, comemoramos os 80 anos de história dessa entidade que tem sido um pilar fundamental na defesa dos interesses do setor terciário e do desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, ressaltou Bohn.

O presidente destacou ainda que esse legado foi construído a muitas mãos. “O protagonismo que exercemos atualmente nas principais pautas em favor de um ambiente de negócios mais evoluído, justo e competitivo, é resultado de colaboração e da ação conjunta em prol de um único objetivo: representar o setor do comércio de bens, serviços e turismo com seriedade, coragem e visão de futuro”, declarou.

Bohn lembrou de outros gestores que estiveram à frente da Fecomércio-RS nessas oito décadas. Entre eles, foram saudados Flávio Sabbadini, Moacyr Schukster e Zildo De Marchi.

Ele também reforçou que, com a sua nova sede, no bairro Anchieta, a federação alcançou um novo patamar de excelência e inovação, que abrirá muitas oportunidades.

Em seu discurso, o vice-governador do RS, Gabriel Souza, lembrou da atuação da entidade durante as enchentes de 2024, especialmente na construção de Centros Humanitários de Acolhimento, com um investimento superior a R$ 100 milhões. Além disso, Gabriel enalteceu a importância do comércio para o RS.

“A Fecomércio-RS representa 75% do total de empreendimentos do RS e consegue unir desde os microempreendedores até as grandes empresas, com a geração de 1,7 milhão de empregos formais”, pontuou.

“A entidade tem desempenhado um papel essencial na economia, mas também por meio do Sesc e o Senac, que mudam a vida de muitos gaúchos. Essa força de uma instituição que vê o presente, mas sempre olha para o futuro, é essencial,” disse a vice-prefeita da Capital, Betina Worm.

Já o presidente da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do RS), Cláudio Bier, destacou a união entre os setores. “Não existe indústria forte sem o comércio forte. Temos uma parceria de amizade, respeito em busca do desenvolvimento gaúcho”, disse.

Na ça-feira, a Fecomércio-RS recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa gaúcha pelo seu aniversário. No dia anterior, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre lembrou a passagem dos 80 anos da entidade.

