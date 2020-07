Celebridades Ex-BBB Felipe Prior diz que está sem trabalho e nega ida à “A Fazenda”: “Não aparece nada”

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

"Eu vivia antes, pagava minhas contas e era feliz”, disse Prior. Foto: Reprodução "Eu vivia antes, pagava minhas contas e era feliz”, disse Prior. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em entrevista exclusiva ao TV Fama, o ex-BBB Felipe Prior, que alega estar totalmente parado e sem trabalho, nega que tenha sido chamado para participar da nova edição do reality A Fazenda. “Está tudo travado para mim. Não aparece nada. Eu vivia antes, pagava minhas contas e era feliz”, disse.

O brother foi taxativo e afirmou que os rumores sobre sua ida à A Fazenda não passam de fofocas e brincou: “Se tivesse surgido o convite eu entraria, mas ia pregar bastante a parte financeira. Pagando bem, que mal tem?”, brincou

Prior teve uma participação polêmica dentro do reality. Em razão disso, o TV Fama perguntou como está a relação dele com os outros brothers. O arquiteto disse que não tem nada contra ninguém.

“Eu não sei o que as meninas têm comigo. Eu converso com todo mundo. A Fly, por exemplo, eu amo a Fly. Eu não tenho problema com ninguém, de verdade, a própria Rafa [Kalimann] que deu aquele bafafá lá que talvez eu entendi errado que meu público estava pedindo para eu não seguir ela, mano, eu não entendo nada disso, de rede social… eu só fiz um comentário e acho que ela se sentiu brava. De verdade, lá dentro do programa eu tenho certeza que não falei nada dela. A própria Manu, não tenho problema nenhum com ela. Estou aberto, se quiser conversar comigo conversa senão também não tem problema”, desabafou.

Felipe Prior também revelou que não dá ouvidos para os haters. “Não vi. Só vi coisa boa. A gente tem que viver de coisa boa. Nem olho, não olho, de verdade”, disse.

