A ex-BBB Renata Dávila falou na quinta-feira (27) sobre as humilhações que viveu em seu relacionamento, definido por ela como abusivo, com o ex-marido, Humberto Pentagna.

Bastante abalada, a sister narrou uma situação em que o ex a tirou da cama puxando as cobertas e dizendo que ela deveria se levantar, pois aquilo era “coisa de vagabunda”

“Teve uma noite em que eu passei a madrugada inteira acordada com minha filha nos braços porque eu a amamentava, tentava colocar no bercinho e ela chorava. Daí resolvi mantê-la nos braços para ela ter uma noite tranquila. Eu exausta, depois que ela dormiu de manhã, cedinho, fui dormir e ele (ex) saiu para a academia. Quando ele voltou, por volta das 9 horas, ele abriu a janela com toda força, puxou minha coberta e falou assim: ‘Tá na hora de levantar, eu já fui para a academia e tenho que trabalhar agora. Olha a hora que você está deitada, isso é coisa de vagabunda”, contou.

Renata disse ainda que as coisas foram piorando quando ele começou traí-la. Ela diz ter fechado os olhos para tentar preservar o casamento. Não deu certo. “As agressividades começaram quando eu tentava conversar com ele (por causa das traições). Essas sim foram as marcas que ficaram dentro de mim. O que eu diz a partir daí: fechei os meus olhos”, finalizou.