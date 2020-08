Whindersson Nunes usou o Instagram nesta sexta-feira (28) para compartilhar mais um dos seus cliques divertidos. O comediante apareceu nu em uma paisagem verde cheia de montanhas e fez o maior sucesso com o bumbum à mostra.

“Whinderson, o que é limite perto de você? amo”, disse a ex-bbb Giselly Bicalho. “Que bunda bonita, Whindersson”, exaltou outro. “Toma Vitão, escolheu a bunda errada. Parabéns Whind, estou contigo e não abro”, brincou ainda um terceiro, mencionando o suposto affair de sua ex-mulher, Luísa Sonza.

Na legenda, o humorista escreveu: “Abismado com o que está escrito nesta grande e eloquente montanha”, já que na imagem ele aproveitou para falar de suas novas canções.

Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram o fim do casamento no final de abril deste ano. Na internet, internautas apostam que a funkeira e o cantor Vitão vivem um romance desde o fim da relação dela com o comediante. Whindersson, como bom humorista, leva sempre tudo com bom humor e até chegou a fazer uma piada com a situação.

Até o momento, nem Luísa, nem Vitão, assumiram publicamente o suposto namoro.