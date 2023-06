Política Ex-deputado Roberto Jefferson é internado após sofrer queda na prisão

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Segundo relatos, Jefferson bateu a cabeça e precisou ser internado. (Foto: Divulgação/Seap-RJ)

O ex-deputado Roberto Jefferson sofreu queda na cela onde está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro (RJ).

O caso aconteceu na sexta-feira (2). Segundo relatos, Jefferson bateu a cabeça e precisou ser internado no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, dentro do complexo penitenciário. Os advogados dele pedem sua transferência para um hospital particular para que ele faça exames para detectar se sofreu traumatismo craniano.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou neste sábado (3), que já enviou toda documentação médica para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para esclarecer o estado de saúde do ex-deputado.

A assessoria do ex-parlamentar reitera que ele precisa de tratamento por conta da gravidade de seu estado de saúde. Segundo a assessoria, o ex-deputado não consegue comer nem se hidratar e já emagreceu 15 kg.

Prisão

Jefferson foi preso em outubro do ano passado após descumprir medidas cautelares e também por ter resistido a ordem de prisão, disparando tiros de fuzil contra policiais federais e atirando granadas contra agentes da Polícia Federal. Ele disparou ao menos cerca de 50 vezes e arremessou três granadas contra quatro policiais federais que foram cumprir um mandado de prisão expedido por Alexandre de Moraes. Dois agentes ficaram feridos. Foram apreendidas armas, carregadores e mais de 8 mil munições.

