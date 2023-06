Porto Alegre 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre neste domingo tem participantes de 16 países

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Neste sábado, foram realizadas a meia-maratona e a corrida rústica Foto: Pedro Piegas/PMPA Neste sábado, foram realizadas a meia-maratona e a corrida rústica (Foto:Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre ocorre neste fim de semana com a participação de 16 mil atletas de 16 países. Neste sábado (03) foram realizadas a meia-maratona (21,1 km) e a corrida rústica, com sete quilômetros pela Orla do Guaíba.

Maicon Mancuso, de Passo Fundo (RS), venceu a meia-maratona no tempo de 1h04m16. No feminino, o primeiro lugar foi da cearense Aline Prudêncio, que percorreu o trajeto de 21 quilômetros em 1h17m17.

No domingo (04), será a vez da maratona. Em ambos os dias, o ponto de partida é em frente ao BarraShoppingSul.

Este ano a maratona internacional tem como novidade a inclusão, no percurso dos 42.195 metros, da região do Centro Histórico, valorizando ainda mais os pontos turísticos da cidade.

O evento também terá a maior premiação de sua história, cerca de R$ 180 mil em dinheiro, sendo R$ 30 mil aos campeões masculino e feminino.

“A Maratona de Porto Alegre tem um significado especial entre todas as competições de rua que fazem parte do calendário oficial por ser a mais rápida do Brasil e seus índices classificatórios servirem para ranquear as grandes maratonas mundiais como a de Boston, Nova Iorque, Londres e Tóquio. Porto Alegre é referência no Brasil neste tipo de competição”, destaca a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), Débora Garcia.

Recordes

A expectativa, segundo os organizadores, é de quebra de recordes neste ano. O recorde da maratona feminina persiste desde 2013, quando a queniana Ednah Mukhwana completou a prova em 2h32m41. Já o melhor tempo no masculino é de Luís Carlos da Silva, que em 1994 fez em 2h12m59.

Esquema de trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) organizou um esquema especial de trânsito para a 38° edição da maratona. Ao todo mais de 300 agentes de trânsito e transporte no evento para garantir a segurança viária e orientar o trânsito e os passageiros do transporte coletivo. O principal impacto na mobilidade urbana será nas regiões Sul e Centro da Capital.

O evento, realizado pelo Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), contará com as participações de maratonistas de 16 países.

Meia-Maratona

Os bloqueios começaram na sexta-feira (2), às 23h na Diário de Notícias, sentido Centro/bairro. A partir das 5h30 de sábado, foi bloqueada a Edvaldo Pereira Paiva e o cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva. Na região central, a partir das 6h30, a avenida Mauá, a partir da estação Borges de Medeiros esteve bloqueada para o percurso.

Na região sul, o trânsito foi desviado da avenida Padre Cacique, pela Pinheiro Borda, Taquari. Na Icaraí o desvio será pela Coronel Claudino e Tamandaré.

Maratona

No domingo (04) acontece a maratona, a partir das 7h. Assim como na meia-maratona, os bloqueios começam na noite anterior na Diário de Notícias, seguindo os mesmos bloqueios e desvios do sábado.

Além dos efetuados na meia-maratona, a competição de domingo bloqueia a avenida João Pessoa a partir das 6h40 e a Azenha, a partir das 7h. Neste dia de evento haverá alteração em 127 semáforos para garantir a fluidez nos pontos em de maior concentração de veículos devido aos bloqueios.

Transporte

Haverá impacto no itinerário de 52 linhas de ônibus que circulam pela região sul e central da cidade e cinco linhas de lotação. Em alguns pontos haverá a montagem de terminais temporários para atender ao usuário do transporte coletivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/38a-maratona-internacional-de-porto-alegre-neste-domingo-tem-participantes-de-16-paises/

38ª Maratona Internacional de Porto Alegre neste domingo tem participantes de 16 países

2023-06-03