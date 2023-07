Rio Grande do Sul Ex-governador Ranolfo Vieira Júnior é empossado como vice-presidente e diretor de Operações do BRDE

Em solenidade realizada na tarde desta quinta-feira (6), o ex-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, foi empossado como vice-presidente e diretor de Operações do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul (BRDE). O evento ocorreu na sede da entidade, em Porto Alegre.

Ranolfo foi indicado pelo governador Eduardo Leite e obteve a aprovação do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ele assume os cargos de forma imediata. Porém, obedecendo à regra de rodízio estipulada entre os três Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) que compõem a instituição, a partir do segundo semestre de 2024 ele passa a ocupar o cargo de presidente da entidade.

A sessão foi aberta pelo presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing, que destacou a relevância do banco para a história do desenvolvimento dos Estados que o compõem e ressaltou como a atuação do novo diretor de Operações deve afetar positivamente os trabalhos que a instituição tem pela frente.

“Com a experiência e vivência do ex-governador Ranolfo, tenho certeza de que vamos continuar trabalhando juntos em favor da integração. Temos alguns desafios pela frente, como o do planejamento regional para 2040, e vamos alinhar as estratégias de desenvolvimento do BRDE e das agências de fomento estaduais”, disse Kleinübing.

Em seu discurso, Ranolfo agradeceu a confiança depositada por Leite e exaltou a capilaridade do BRDE dentro dos Estados-membros, levando desenvolvimento para municípios.

“É com a experiência de quem atuou na atividade pública por 36 anos que quero ajudar para que o banco contribua efetivamente não só para o desenvolvimento do nosso Estado, mas de toda a região Sul”, ressaltou. Ranolfo salientou ainda o compromisso do banco como instituição signatária da Agenda 2030, citando que 80% das operações de crédito contratadas em 2022 estavam alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, também valorizou o papel do BRDE no desenvolvimento do Rio Grande do Sul ao longo de sua história. O secretário frisou a qualificação do quadro de colaboradores do banco, composto por todo um corpo técnico que auxilia na promoção do Estado.

“Ranolfo sempre demonstrou equilíbrio, sensatez, serenidade e, ao mesmo tempo, preocupação com tudo que envolve o Rio Grande do Sul. Um servidor público exemplar, com uma carreira brilhante, que demonstrou sua capacidade de gerir orçamentos e pessoas”, disse Leite. “Estou absolutamente seguro. O BRDE agora conta com a visão de um ex-governador que conhece bem a realidade da nossa gente, das nossas empresas, dos nossos setores econômicos.”

Quem é Ranolfo

Delegado aposentado da Polícia Civil, Ranolfo Vieira Júnior tem 36 anos de atuação no serviço público. Graduado em Direito, foi chefe da Polícia Civil gaúcha e presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Em 2018, foi eleito para o cargo de vice-governador, quando assumiu a Secretaria de Segurança. Com a renúncia de Eduardo Leite, se tornou governador do Rio Grande do Sul em 2022.

