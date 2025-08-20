Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Ex-Inter projeta duelo contra Messi e Suárez na Leagues Cup

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Contratado por R$ 29,5 milhões, Rômulo se firma como titular no Tigres e agora encara os maiores nomes do futebol mundial na Leagues Cup

Foto: Divulgação/Tigres-MEX
O volante brasileiro Rômulo, ex-Inter e atualmente titular do Tigres-MEX, está prestes a encarar um dos maiores desafios de sua carreira: enfrentar Lionel Messi e Luis Suárez pelas quartas de final da Leagues Cup. A partida acontece nesta quarta-feira (20), às 21 horas, no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Contratado pelo Tigres no início de 2025 por cerca de R$ 29,5 milhões, Rômulo ganhou destaque no futebol brasileiro com boas atuações pelo Inter sob o comando de Roger Machado. Agora, ele se vê diante de dois dos maiores nomes da história do futebol mundial.

“Será um grande desafio para o Tigres e estamos preparados. Com certeza é especial enfrentar Messi, Suárez e outros grandes jogadores. Ídolos sempre serão ídolos, mas o campo é a parte. Somos profissionais e o nosso objetivo é vencer e classificar”, afirmou o defensor.

O Tigres chegou às quartas de final após uma campanha de recuperação: perdeu para o LAFC, mas venceu San Diego e Houston Dynamo na fase de grupos, garantindo a terceira colocação geral entre os times da Liga MX.

Do outro lado, o Inter Miami conta com o brilho de Messi e Suárez, que vêm sendo decisivos na temporada. A expectativa é de um confronto eletrizante, com os mexicanos tentando conter o poder ofensivo da equipe norte-americana.

