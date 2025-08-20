Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Quatro lições do Inter após duas derrotas para o Flamengo

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Roger Machado (foto) aposta em Alan Rodríguez para dar equilíbrio ao meio-campo e evitar nova queda diante do Flamengo

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Roger Machado aposta em Alan Rodríguez para dar equilíbrio ao meio-campo e evitar nova queda diante do Flamengo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O técnico Roger Machado analisou os confrontos anteriores contra o Flamengo e destacou pontos cruciais para ajustar o time colorado no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Nos dois jogos, o Inter teve dificuldades em manter a posse de bola. Mesmo quando recuperava, devolvia rapidamente ao adversário. Roger apontou a falta de retenção como um dos principais problemas, destacando a importância de Alan Rodríguez como peça-chave para equilibrar o setor.

Após sair atrás no placar, o Inter conseguiu pressionar a saída de bola do Flamengo, forçando erros. A estratégia para o próximo jogo inclui pressionar a dupla de zaga Ortiz e Pereira, além de limitar os espaços para o volante Jorginho.

Ao adiantar a marcação, o Colorado ficou vulnerável e sofreu um gol de contra-ataque no último jogo. A equipe precisa equilibrar a pressão com atenção às costas da defesa, especialmente porque o Flamengo deve explorar essa fragilidade.

Roger Machado indicou que o time precisa ser mais estratégico, ajustando o posicionamento e a intensidade conforme o andamento da partida. A leitura de jogo será essencial para evitar os mesmos erros.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Comissão do Senado aprova o voto impresso no novo Código Eleitoral
Ex-Inter projeta duelo contra Messi e Suárez na Leagues Cup
https://www.osul.com.br/quatro-licoes-do-inter-apos-duas-derrotas-para-o-flamengo/ Quatro lições do Inter após duas derrotas para o Flamengo 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Camila Arrieta é oficialmente apresentada como reforço das Gurias Gremistas
Inter Tudo ou nada no Beira-Rio: Inter Busca a virada histórica contra o Flamengo na Libertadores
Grêmio Grêmio intensifica a preparação para duelo contra o Ceará na Arena pelo Brasileirão
Economia Setor aéreo bate recorde com 11,6 milhões de passageiros em julho
Política Lula telefona para o presidente da França e repudia uso político de tarifas comerciais contra o Brasil
Inter Ex-Inter projeta duelo contra Messi e Suárez na Leagues Cup
Política Comissão do Senado aprova o voto impresso no novo Código Eleitoral
Rio Grande do Sul Governo gaúcho realiza pagamento do Volta por Cima e destina mais de R$ 1,3 milhão para atingidos pelas chuvas de junho
Mundo “Nenhum império vai tocar o solo sagrado da Venezuela”, diz Nicolás Maduro
Economia Com o tarifaço dos Estados Unidos, indústria brasileira prevê queda nas exportações nos próximos seis meses
Pode te interessar

Inter Tudo ou nada no Beira-Rio: Inter Busca a virada histórica contra o Flamengo na Libertadores

Inter Ex-Inter projeta duelo contra Messi e Suárez na Leagues Cup

Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Flamengo em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

Inter Inter cria comissão para estudar modelos de gestão e estrutura jurídica