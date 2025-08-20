Inter Quatro lições do Inter após duas derrotas para o Flamengo

20 de agosto de 2025

Roger Machado aposta em Alan Rodríguez para dar equilíbrio ao meio-campo e evitar nova queda diante do Flamengo.

O técnico Roger Machado analisou os confrontos anteriores contra o Flamengo e destacou pontos cruciais para ajustar o time colorado no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Nos dois jogos, o Inter teve dificuldades em manter a posse de bola. Mesmo quando recuperava, devolvia rapidamente ao adversário. Roger apontou a falta de retenção como um dos principais problemas, destacando a importância de Alan Rodríguez como peça-chave para equilibrar o setor.

Após sair atrás no placar, o Inter conseguiu pressionar a saída de bola do Flamengo, forçando erros. A estratégia para o próximo jogo inclui pressionar a dupla de zaga Ortiz e Pereira, além de limitar os espaços para o volante Jorginho.

Ao adiantar a marcação, o Colorado ficou vulnerável e sofreu um gol de contra-ataque no último jogo. A equipe precisa equilibrar a pressão com atenção às costas da defesa, especialmente porque o Flamengo deve explorar essa fragilidade.

Roger Machado indicou que o time precisa ser mais estratégico, ajustando o posicionamento e a intensidade conforme o andamento da partida. A leitura de jogo será essencial para evitar os mesmos erros.

