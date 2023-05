Grêmio Ex-jogador do Grêmio faz declarações polêmicas sobre o departamento médico do clube

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

O ex-meia contou que, apesar de suas queixas, os profissionais não acreditavam na gravidade do problema Foto: Reprodução O ex-meia contou que, apesar de suas queixas, os profissionais não acreditavam na gravidade do problema (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-meia do Grêmio Douglas concedeu uma entrevista ao podcast do Denílson Show com o jornalista Chico Garcia. No podcast, o ex-jogador deu fortes declarações sobre o departamento médico na época em que jogava no clube gaúcho.

Segundo o ex-camisa 10, ele ainda sentia o seu joelho “frouxo” quando estava retornando de uma lesão e começava os trabalhos com bola. Ainda segundo Douglas, os médicos negavam o fato.

“Fiquei um ano e meio parado. Quando estava para voltar, eu mexia o joelho e sentia que estava frouxo. Eu falava para os caras que estava frouxo e eles falavam “não, tá maluco. Eu perguntei para os caras que fizeram cirurgia. Eles falaram que o joelho estava firme. Eu falei que tava errado. Comecei a falar com os caras e, em um dos primeiros treinos com bola, em um campinho reduzido eu parei para marcar e o joelho foi para dentro. Eu falei: “Morreu”. No outro dia, o joelho estava inchado”, disse Douglas.

Douglas rompeu os ligamentos do joelho em fevereiro de 2017. Em outubro do mesmo ano teve que passar por uma nova cirurgia no local devido a uma nova lesão. A volta aos gramados só ocorreu em junho de 2018.

“Na primeira lesão já tinham dado os seis meses e fiquei mais três com os caras enrolando e querendo fazer fortalecimento. E eu falava que o joelho estava ruim. Avisava o Renato [Portaluppi] que o meu joelho estava frouxo. Mas era complicado os médicos falarem que deu m… (palavrão)”, disse Douglas.

