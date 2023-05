Esporte Lula deve conversar com o primeiro-ministro da Espanha sobre caso Vini Jr.

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Por telefone, presidente (foto) e Pedro Sánchez devem trocar informações sobre investigação de casos de racismo contra o jogador brasileiro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Por telefone, presidente (foto) e Pedro Sánchez devem trocar informações sobre investigação de casos de racismo contra o jogador brasileiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve telefonar para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, para discutir o caso de racismo contra o jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior.

A ligação pode ocorrer ainda nesta semana, em data ainda não definida. Lula retornou de viagem ao Japão nesta terça-feira (23) e os compromissos oficiais para a semana ainda estão sendo organizados pela equipe presidencial.

Interlocutores do petista informam que a conversa entre os representantes dos dois países já estava agendada e foi combinada após visita de Lula à Espanha. Após o registro do caso de racismo contra o jogador brasileiro, durante jogo entre Real Madrid e Valencia, na La Liga, o assunto entrou na pauta.

Auxiliares de Lula informaram, que a conversa servirá para que o presidente brasileiro e o primeiro-ministro espanhol troquem informações detalhadas sobre medidas adotadas pelas autoridades da Espanha para investigar o caso.

Após o episódio de domingo (21), Sánchez usou as redes sociais para condenar os ataques racistas. “Tolerância zero para o racismo no futebol”, escreveu o primeiro-ministro. No mesmo dia, Lula se solidarizou com o jogador e cobrou providências da La Liga, organizadora do campeonato espanhol de futebol.

“Ele [Vinicius Jr.] foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Não é possível que, quase no meio do século 21, a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol na Europa. Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid é o melhor, ser ofendido em cada estádio que comparece”, disse o presidente.

A polícia espanhola prendeu, nesta terça-feira, sete suspeitos por atos racistas contra o jogador.

