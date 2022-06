Brasil Ex-ministro da Educação Milton Ribeiro vai para Superintendência da Polícia Federal em Brasília

22 de junho de 2022

Prisão preventiva foi decretada nesta quarta-feira (22) e defesa iria pedir para audiência de custódia ser por videoconferência Foto: Catarina Chaves/MEC Prisão preventiva foi decretada nesta quarta-feira (22) e defesa iria pedir para audiência de custódia ser por videoconferência (Foto: Catarina Chaves/MEC) Foto: Catarina Chaves/MEC

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, que teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira (22), irá para Brasília a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A PF efetuou os mandados de prisão da operação Acesso Pago.

O juiz federal Renato Borelli, que decretou a prisão do ex-ministro, rejeitou os pedidos da defesa de que Ribeiro não fosse transferido de Santos para Brasília, para a audiência de custódia na quinta-feira (23).

O magistrado também informou ao advogado Daniel Bialski que só dará acesso completo à sentença que embasou a ordem de prisão de Ribeiro na quinta-feira, horas antes da audiência marcada para 14h.

O advogado começou a elaborar tanto um mandado de segurança, para ter acesso aos autos do caso, como um pedido de habeas corpus. Para Bialski, a prisão de Ribeiro é desnecessária e irregular. “Ele estava em liberdade e não representa qualquer perigo à sociedade”, disse o defensor.

Ribeiro mora em Santos, no litoral de São Paulo, onde foi preso. Ele deixou a PF pela portaria dos passaportes no início da tarde desta quarta. Ele passou por exames de corpo de delito antes de deixar a unidade.

De acordo com a PF, a operação tem o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), vinculado ao MEC (Ministério da Educação).

O mandado de prisão preventiva expedido contra Milton Ribeiro cita os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.

Os policiais basearam a investigação em documentos, depoimentos e no “relatório final da investigação preliminar sumária” da Controladoria-Geral da União. “Foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas”, afirma a PF.

O que diz o MEC

Em nota, o Ministério da Educação diz que colabora com todas as instâncias de investigação que envolvem a gestão anterior da pasta.

“No sentido de esclarecer todas as questões, o MEC reforça que continua contribuindo com os órgãos de controle para que os fatos sejam esclarecidos com a maior brevidade possível. O MEC ressalta que o governo federal não compactua com qualquer ato irregular e o continuará a colaborar com as investigações”, diz o comunicado.

