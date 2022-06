Porto Alegre Porto Alegre tem cronograma de vacinação com reforços para imunizados com a Janssen

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

Para evitar filas nos pontos de vacinação, será realizado escalonamento de público Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde, irá alterar as regras para as pessoas que iniciaram o esquema vacinal contra a Covid-19 com o imunizante da Janssen.

Na próxima sexta-feira (24), pessoas com 55 anos ou mais que receberam a dose de reforço (segunda dose) há pelo menos quatro meses terão direito a receber um segundo reforço (terceira dose) de Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, de acordo com a disponibilidade de doses do município.

A mudança segue orientação do Ministério da Saúde, que anunciou o segundo reforço para todas as pessoas a partir de 18 anos vacinadas com Janssen. Para evitar filas nos pontos de vacinação, será realizado escalonamento de público.

O cronograma começa com pessoas de 55 anos ou mais no dia 24, chegando à faixa etária dos 40 anos no dia 5 de julho. Após esta data, será reavaliada a quantidade de doses em estoque e verificada a possibilidade de divulgar novo escalonamento, contemplando todos a partir de 18 anos.

Além deste novo público, a aplicação da segunda dose de reforço (terceira dose) continua mantida para imunocomprometidos a partir de 18 anos. A vacinação irá ocorrer em 36 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa. Para receber o imunizante, será necessário apresentar documento de identidade e carteira de vacinação.

Confira o cronograma de aplicação do segundo reforço (terceira dose) para vacinados com Janssen:

24/6 (sexta) – Pessoas com 55 anos ou mais

27/6 (segunda) – Pessoas com 53 anos ou mais

28/6 (terça) – Pessoas com 50 anos ou mais

29/6 (quarta) – Pessoas com 48 anos ou mais

30/6 (quinta) – Pessoas com 46 anos ou mais

1º/7 (sexta) – Pessoas com 44 anos ou mais

4/7 (segunda) – Pessoas com 42 anos ou mais

5/7 (terça)* – Pessoas com 40 anos ou mais

*Após esta data, será verificada a possibilidade de divulgar novo escalonamento de público

