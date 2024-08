Brasil Ex-ministro das Comunicações faz homenagem ao sogro, Silvio Santos: “Hábitos e vida simples”

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Fábio é casado com Patrícia Abravanel – a filha “número 4”. (Foto: Reprodução)

Genro de Silvio Santos, o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria prestou nesse domingo (18) uma homenagem ao sogro, que morreu no sábado (17) em um hospital em São Paulo. Na postagem, Fábio disse que Silvio era uma pessoa íntegra e de “hábitos e vida simples”.

“O Silvio Santos é o maior apresentador da história do Brasil e se tornou o homem mais amado do país porque, por trás, existe o Senor Abravanel [nome de certidão de Silvio Santos], que é um homem de verdade, de hábitos e vida simples, íntegro e que tem muito respeito pelas pessoas”, disse.

Na postagem na rede social, ele disse que aprendeu muito com Silvio Santos e que as memórias das “resenhas de sexta-feira” vão ficar para sempre.

Em uma das postagens, o ex-deputado resgatou um vídeo antigo em que aparece ao lado do apresentador passando trote nas irmãs do dono do SBT. O político imitou a voz de Silvio e a família do comunicador caiu na pegadinha.

“Senor, eu tenho muita gratidão e honra por ter convivido com você esses anos”, escreveu Fábio Faria na rede social.

O potiguar Fábio Faria é casado com Patrícia Abravanel, a filha “número 4”. Eles são pais de Pedro, de 9 anos, Jane, de 6, e Senor, de 5. Eleito deputado federal em 2018, Fábio Faria deixou o cargo para se tornar ministro das Comunicações entre junho de 2020 e dezembro de 2022.

2024-08-18