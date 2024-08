Brasil Lula relembra viagem com Silvio Santos em 1989, crise do Banco PanAmericano e décadas na TV: “Homem de bem, de caráter, respeitoso”

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Lula e Silvio Santos, em imagem de arquivo. (Foto: Reprodução/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou, em declaração a jornalistas nesse domingo (18), momentos de sua trajetória em que esteve com o empresário e comunicador Silvio Santos, falecido na madrugada de sábado (17), em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1).

Lula comentou que o primeiro encontro entre os dois ocorreu em 1989, quando ambos se preparavam para serem candidatos à Presidência da República – a primeira eleição com voto direto após a ditadura militar.

Silvio iria se candidatar pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB), que foi extinto logo após o pleito. A tentativa foi oficializada duas semanas antes do primeiro turno, mas uma contestação de adversários levou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a barrar a candidatura em 9 de novembro daquele ano – uma semana antes da votação.

Outro encontro entre os dois ocorreu em um dos momentos mais críticos da vida do apresentador: a descoberta de uma fraude bilionária no antigo Banco PanAmericano, atual Banco PAN. “Posso contar pra vocês uma coisa da seriedade do Silvio Santos. Quando teve aquele golpe no banco PanAmericano, o Silvio me procurou aqui muito preocupado. Eu era presidente da República, ele estava com medo de ser preso”, lembrou Lula.

“Eu dizia: ‘Silvio, primeiro, não há por que te prender. Nós vamos fazer uma investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, o Ministério da Fazenda, e vamos ver como a gente resolve o problema’. E o problema foi resolvido”, disse.

