Ex-ministro de Bolsonaro e senador, Ciro Nogueira, compara a volta de Lula a Vargas e diz ser "até certo ponto um amigo". Foto: Pedro França/Ag. Senado

O senador e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI), fez críticas ao atual governo, comparando a terceira gestão de Lula à volta de Getúlio Vargas ao poder. Para o senador, ambos até tiveram bons resultados nos primeiros mandatos, mas ao retornarem não alcançaram sucesso. A fala ocorreu no evento Lide Brasil, em Nova York nesta terça-feira (14).

“Nós estamos talvez repetindo um fato histórico do que aconteceu no passado. Eu comparo muito o que esta acontecendo no Brasil com o retorno de Getúlio Vargas à Presidência. Getúlio tinha sido um grande presidente que implementou diversas reformas em nosso País, mas quando voltou, voltou fora de sua época e não conseguia mais se comunicar com sua população. E, eu não falo da questão da carta testamento daquela noite trágica, mas do que aconteceu em seu governo.”

Vargas governou o Brasil entre 1930 e 1945, tendo implementado uma ditadura a partir de 1937, quando deu um golpe de Estado. Voltou ao poder em 1951 e nele permaneceu até 1954, quando retirou sua vida em meio a uma grave crise no país. Lula presidiu entre 2003 e 2010, por dois mandatos consecutivos. Em 2022, voltou a se eleger após uma disputa acirrada contra Jair Bolsonaro, que concorria ao seu segundo mandato.

Ciro Nogueira também diz respeitar o atual presidente, afirmando que “considera até certo ponto um amigo, apesar de fazer oposição sistemática ao seu governo”, o que ele ressalta ser necessário: “Cabe a todo o corpo político do nosso país, em especial no Congresso Nacional, procurarmos nos mobilizar, não fazer oposição, por oposição. Mas a oposição é necessária, jamais vocês têm visto nas minhas críticas uma crítica pessoal, mas à forma como ele vem governando o nosso país”.

