Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Presidente fará pronunciamento no auditório da Unisinos, em São Leopoldo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Em sua terceira visita ao Rio Grande do Sul desde o início das enchentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca na tarde dessa quarta-feira (15) na cidade de São Leopoldo. A agenda prevê como destaque o anúncio de novas medidas para recuperação do Estado, durante pronunciamento no auditório da Universidade do Vale do Sinos (Unisinos) a partir das 13h.

O Palácio do Planalto ainda não detalhou o horário e local de desembarque, outras cidades no roteiro, tempo de permanência ou outros aspectos logísticos. A viagem será realizada após um início de semana marcado por reuniões em Brasília com integrantes de sua equipe e representantes dos Poderes Legislativos e Judiciário, a fim de alinhar informações sobre a tragédia gaúcha.

Nessa terça-feira (14), ele recebeu os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, bem como o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. Acompanharam o encontro os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação).

O governo federal deslocou para o Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas uma ampla força-tarefa com a participação de mais de 25 mil profissionais das mais diferentes áreas. A logística inclui agentes de resgate e especialistas em restabelecimento de serviços e infraestruturas danificadas. Também foi montada uma logística para levar mais de 2 mil toneladas de donativos pelos Correios e Força Aérea Brasileira (FAB).

Medidas até agora

Já no âmbito da recuperação econômica, Lula fez três anúncios de recursos de grande porte – o pacote consta em projeto de lei complementar recém-encaminhado ao Congresso Nacional. Confira, a seguir, um resumo dos montantes e suas respectivas destinações.

– Mais de R$ 50 bilhões em antecipações de pagamento de programas sociais como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, prioridade aos gaúchos na restituição do Imposto de Renda, novos aportes do seguro-desemprego e linhas especiais de crédito para setores produtivos.

– Medida Provisória destinando R$ 12,5 bilhões para abertura de linhas de crédito e manutenção dos trabalhos federais no Estado, bem como de medidas de apoio à aquisição de alimentos, parcelas extras de seguro-desemprego, serviços de saúde primária, especializada e vigilância epidemiológica, assistência farmacêutica e contratação temporária de profissionais, além da importação de 100 mil toneladas de arroz para evitar desabastecimento do cereal.

– Suspensão, por três anos, da dívida do Rio Grande do Sul com a União, liberando R$ 11 bilhões para um fundo de reconstrução do Estado. Por fim, foram perdoados R$ 12 bilhões referentes a juros do estoque total da dívida.

(Marcello Campos)

