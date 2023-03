Notícias Ex-ministro de Bolsonaro mudará versão sobre joias para Michelle em depoimento à Polícia Federal

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Bento Albuquerque deve alegar que aguardava um desfecho sobre a apreensão das joias. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque já tem na manga um argumento para justificar o fato de ter guardado dentro de seu ministério, por sete meses, um kit com relógio e outros itens de ouro enviados como presente ao governo Jair Bolsonaro pelo regime da Arábia Saudita.

Na próxima terça-feira (14), quando o ex-ministro for depor à Polícia Federal, ele dirá que aguardava um desfecho sobre a apreensão das joias de diamantes destinadas a Michelle Bolsonaro e que ficaram retidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos (SP). O depoimento seria nessa quinta, mas foi adiado para semana que vem a pedido da defesa do ex-ministro.

A comitiva de Bento Albuquerque trouxe dois pacotes com presentes e uma escultura enviados pelo regime da Arábia Saudita em outubro de 2021. Ele permaneceu no comando do ministério de Minas de Energia até maio de 2022. Uma caixa com relógio e outras peças que entraram no Brasil foi entregue a Bolsonaro em novembro do ano passado, quando o Ministério de Minas e Energia era comandado por Adolfo Sachsida.

O ex-ministro Bento Albuquerque sustenta que, ao ter o pacote com o colar de diamantes retido pela Receita, teria seguido os procedimentos para que o bem fosse incorporado ao Estado brasileiro.

Albuquerque não explica, porém, porque, ao serem parados pela Receita em Guarulhos, ele e sua comitiva omitiram dos fiscais a existência de um segundo pacote que acabou por entrar no Brasil e está hoje em posse de Jair Bolsonaro. A Receita nega que o governo tenha procedido para enviar o item apreendido ao acervo nacional.

Nova versão

Em relação ao colar para Michelle, Albuquerque vai tentar desconstruir suas afirmações anteriores. Ele dirá à PF que a menção que fez aos fiscais da Receita de que as peças de diamantes eram para a então primeira-dama se deu de maneira genérica, enquanto interagia com os profissionais da alfândega, e defenderá a tese de que recebeu as joias como presente ao governo brasileiro.

O ex-ministro afirmará que teve conhecimento que o conteúdo do presente era feminino só ao ver o pacote ser aberto durante a fiscalização no aeroporto e deduziu que a destinatária era Michelle.

No vídeo da apreensão das joias de diamantes, Albuquerque disse: “isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama”. Em entrevista recente, ele também afirmou que as peças eram para Michelle.

A defesa do ex-ministro vai pedir à Receita Federal a íntegra do vídeo para incluir no processo. A avaliação de defensores de Bento Albuquerque é a de que as imagens seriam positivas para o ex-ministro pois mostram uma postura colaborativa com os fiscais e que ele não tentou obstruir o trabalho da receita ou esconder peças.

